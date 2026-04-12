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Donald Trump asegura que Estados Unidos ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán

También afirmó que pronto reabrirá el estrecho de Ormuz

12 de abril de 2026 - 9:23 PM

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El presidente arremetió de nuevo contra la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación y subrayó que Estados Unidos ha derrotado a las fuerzas iraníes y a sus líderes. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado que su país ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones de paz que comenzaron en Pakistán, y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no.

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“Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

“Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, insistió el mandatario.

Trump arremetió de nuevo contra la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación y subrayó que Estados Unidos ha derrotado a las fuerzas iraníes y a sus líderes.

Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi.Trabajadores llegan para mantenimiento de la fábrica cerrada. Una familia de trabajadores regresa al ala de empleados de la fábrica.
1 / 17 | En imágenes: una fábrica de cerámica en la India afectada por la guerra de Irán. Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi. - Ajit Solanki

“Derrotamos a su armada, derrotamos a su fuerza aérea, derrotamos a su defensa antiaérea, derrotamos a su radar. Derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos”, dijo.

También afirmó que pronto reabrirá el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses e iraníes, a pesar de que, según dijo, Estados Unidos no utiliza esa vía marítima, sino que la usan otros países.

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

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Breaking NewsConflicto con IránDonald Trump
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The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
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