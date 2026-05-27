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¡Fuertes aguaceros! Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos

Conoce hasta cuando lloverá en los municipios afectados por las tormentas eléctricas

27 de mayo de 2026 - 4:31 PM

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste y noroeste de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste y noroeste de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.

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Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

  • Aguada, Añasco y Rincón: hasta las 4:45 p.m.
  • Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián: hasta las 5:15 p.m.

Según la agencia meteorológica, se esperan inundaciones urbanas y de arroyos debido a la fuerte lluvia registrada en la zona.

A eso de las 3:09 p.m. de este miércoles, el radar Doppler identificó fuerte lluvias provocadas por el desarrollo de tormentas eléctricas que provocan las inundaciones en zonas bajas y de pobre drenaje.

Al momento se han registrado unas dos pulgadas de lluvia en la zona y se espera la acumulación de, al menos, una pulgada adicional.

El SNM urge a los conductores a ejercer precaución en las carreteras inundadas, evitando cruzarlas antes que las aguas retrocedan.

Esta mañana, la agencia meteorológica había advertido sobre condiciones del tiempo variables para este miércoles en Puerto Rico mientras comienza a filtrarse polvo del Sahara, que iría limitando la humedad en los próximos días.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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