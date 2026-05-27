¡Fuertes aguaceros! Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos
Conoce hasta cuando lloverá en los municipios afectados por las tormentas eléctricas
27 de mayo de 2026 - 4:31 PM
27 de mayo de 2026 - 4:31 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste y noroeste de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.
Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:
⚠️ Aguada, Añasco, Rincón ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 27, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 4:45 PM AST Wed, May 27#PRwx pic.twitter.com/XxfhnQGe7I
Según la agencia meteorológica, se esperan inundaciones urbanas y de arroyos debido a la fuerte lluvia registrada en la zona.
A eso de las 3:09 p.m. de este miércoles, el radar Doppler identificó fuerte lluvias provocadas por el desarrollo de tormentas eléctricas que provocan las inundaciones en zonas bajas y de pobre drenaje.
Al momento se han registrado unas dos pulgadas de lluvia en la zona y se espera la acumulación de, al menos, una pulgada adicional.
⚠️ Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, San Sebastián ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 27, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 5:15 PM AST Wed, May 27#PRwx pic.twitter.com/mCja2DaRzc
El SNM urge a los conductores a ejercer precaución en las carreteras inundadas, evitando cruzarlas antes que las aguas retrocedan.
Esta mañana, la agencia meteorológica había advertido sobre condiciones del tiempo variables para este miércoles en Puerto Rico mientras comienza a filtrarse polvo del Sahara, que iría limitando la humedad en los próximos días.
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