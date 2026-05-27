¡Fuertes aguaceros! Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste y noroeste de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Aguada , Añasco y Rincón : hasta las 4:45 p.m.

, : hasta las 4:45 p.m. Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián: hasta las 5:15 p.m.

Según la agencia meteorológica, se esperan inundaciones urbanas y de arroyos debido a la fuerte lluvia registrada en la zona.

A eso de las 3:09 p.m. de este miércoles, el radar Doppler identificó fuerte lluvias provocadas por el desarrollo de tormentas eléctricas que provocan las inundaciones en zonas bajas y de pobre drenaje.

Al momento se han registrado unas dos pulgadas de lluvia en la zona y se espera la acumulación de, al menos, una pulgada adicional.

El SNM urge a los conductores a ejercer precaución en las carreteras inundadas, evitando cruzarlas antes que las aguas retrocedan.