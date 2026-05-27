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Entre aguaceros y polvo del Sahara: así estará el tiempo en Puerto Rico

El patrón lluvioso comenzará a cambiar gradualmente a partir de este miércoles con la llegada del particulado

27 de mayo de 2026 - 9:11 AM

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Para principios de junio, pudiera llegar una masa de polvo del Sahara con concentraciones de moderadas a altas/. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Las condiciones del tiempo estarán variables este miércoles en Puerto Rico mientras comienza a filtrarse polvo del Sahara, que irá limitando la humedad en los próximos días.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros en el este de la isla, mientras que en horas de la tarde la actividad de lluvia y tronadas se concentraría principalmente hacia el interior y oeste.

Novoa advirtió que, debido a la lluvia registrada en días recientes y la actividad esperada para hoy, no se descartan inundaciones en esas zonas. El riesgo podría tornarse elevado durante la tarde en sectores del oeste.

Además, sostuvo que continuará una brisa fuerte a través de la isla, por lo que exhortó a la ciudadanía a asegurar objetos sueltos en patios, balcones o terrazas para evitar que sean arrastrados por el viento.

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Ese patrón lluvioso, sin embargo, comenzará a cambiar gradualmente con la entrada de polvo del Sahara, un factor que irá reduciendo la humedad disponible sobre la región en los próximos días.

Novoa explicó que las concentraciones comenzarán a aumentar a partir de este miércoles y, aunque inicialmente serían moderadas, podrían reducir la visibilidad en algunos sectores.

La meteoróloga adelantó que, para principios de junio, pudiera llegar una masa de polvo del Sahara con concentraciones de moderadas a altas, lo que podría representar el pico más significativo del evento.

“Les pedimos a las personas sensitivas y que padezcan de enfermedades respiratorias que se preparen”, expresó.

Mientras tanto, las temperaturas también irán en aumento hacia el inicio del fin de semana. Para el viernes, se espera que estén por encima de lo normal, por lo que el SNM anticipa un fin de semana caluroso.

En las playas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para la mayoría de las costas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

Ante la posibilidad de corrientes amenazantes, la meteoróloga recomendó a los bañistas optar por playas con salvavidas y tomar precauciones.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del SaharaInundacionesLluvia
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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