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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aterrador robo en Cidra: ladrones armados interceptan a mujer en su hogar y le roban

Los hombres, que también estaban encapuchados, se llevaron $5,000 y otros artículos

27 de mayo de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La tranquilidad de la tarde se convirtió en una escena de terror en el barrio Rabanal, en Cidra, cuando dos individuos armados y con ropa oscura llegaron hasta una residencia para cometer un robo domiciliario.

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Según el informe de la Policía de Puerto Rico, la querellante, de 61 años, fue sorprendida por los sospechosos frente a su hogar. Bajo amenazas e intimidación, la forzaron a entrar a la vivienda.

Los asaltantes lograron despojarla de $5,000 en efectivo, celulares y, como si fuera poco, tomaron las llaves de un Toyota Camry verde de 2005, tablilla FRK-798, en el que escaparon de la escena.

Afortunadamente, la perjudicada no resultó herida físicamente, confirmó la Uniformada.

El caso es investigado por la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, se comunique a la línea confidencial de la dependencia gubernamental al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRobos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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