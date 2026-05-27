Aterrador robo en Cidra: ladrones armados interceptan a mujer en su hogar y le roban

La tranquilidad de la tarde se convirtió en una escena de terror en el barrio Rabanal, en Cidra, cuando dos individuos armados y con ropa oscura llegaron hasta una residencia para cometer un robo domiciliario.

Según el informe de la Policía de Puerto Rico, la querellante, de 61 años, fue sorprendida por los sospechosos frente a su hogar. Bajo amenazas e intimidación, la forzaron a entrar a la vivienda.

Los asaltantes lograron despojarla de $5,000 en efectivo, celulares y, como si fuera poco, tomaron las llaves de un Toyota Camry verde de 2005, tablilla FRK-798, en el que escaparon de la escena.

Afortunadamente, la perjudicada no resultó herida físicamente, confirmó la Uniformada.

El caso es investigado por la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.