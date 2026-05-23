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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan a hombre en Río Piedras: lo hieren en una pierna y le roban $1,700

Tras el robo, los sospechosos huyeron del lugar y, al momento, no han sido arrestados

23 de mayo de 2026 - 10:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se querelló a las 5:53 p.m. de ayer, domingo.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan asumieron la pesquisa. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue herido levemente en una pierna y despojado de aproximadamente $1,700 en efectivo durante un robo reportado en la noche del viernes en la PR-181, en Río Piedras, informó la Policía.

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Según la información preliminar, el querellante, de 40 años y residente en San Juan, se encontraba detenido en el área del paseo cuando dos personas vestidas de negro se le acercaron a bordo de una motora.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, y utilizando un arma de fuego y un arma blanca, los individuos lo despojaron del dinero en efectivo.

Durante el incidente, el perjudicado sufrió una herida leve en la pierna izquierda, presuntamente provocada con el arma blanca.

Tras el robo, los sospechosos huyeron del lugar y, al momento, no han sido arrestados.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan asumieron la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío PiedrasRobosArmas blancasArmas de fuego
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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