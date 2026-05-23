Asaltan a hombre en Río Piedras: lo hieren en una pierna y le roban $1,700

Un hombre fue herido levemente en una pierna y despojado de aproximadamente $1,700 en efectivo durante un robo reportado en la noche del viernes en la PR-181, en Río Piedras, informó la Policía.

Según la información preliminar, el querellante, de 40 años y residente en San Juan, se encontraba detenido en el área del paseo cuando dos personas vestidas de negro se le acercaron a bordo de una motora.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, y utilizando un arma de fuego y un arma blanca, los individuos lo despojaron del dinero en efectivo.

Durante el incidente, el perjudicado sufrió una herida leve en la pierna izquierda, presuntamente provocada con el arma blanca.

Tras el robo, los sospechosos huyeron del lugar y, al momento, no han sido arrestados.