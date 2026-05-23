De película: disparos en hospital de Aibonito desatan persecución, choque con patrulla y fuga

Una querella de disparos en los predios del Hospital Menonita de Aibonito desató el viernes una intervención policíaca que terminó en un choque con una patrulla, la huida de dos personas hacia un área boscosa y el arresto de un joven al que presuntamente se le ocupó una pistola, cargadores y decenas de municiones.

Según la información preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 5:21 p.m. cuando las autoridades recibieron una querella de disparos en los predios de la institución hospitalaria.

Al lugar llegaron agentes adscritos a la División Preventiva del Distrito de Coamo, la Unidad Motorizada y el Distrito de Aibonito. De acuerdo con la Uniformada, se alegó que tres individuos eran responsables de realizar los disparos y que transitaban en un vehículo en dirección hacia Barranquitas.

Posteriormente, los agentes lograron identificar a un individuo que, bajo confidencia, presuntamente guardaba relación con los hechos.

Al darle seguimiento por la PR-7725, en el kilómetro 4.8, el conductor realizó un viraje con el que logró evadir la patrulla, pero impactó el vehículo oficial por la parte frontal y luego chocó contra una valla de metal.

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Tras el choque, el conductor y un pasajero abandonaron el vehículo y huyeron hacia un área boscosa, donde lograron internarse.

A raíz de la búsqueda, los agentes intervinieron con Kevin J. Rodríguez Hernández, de 20 años y residente en Coamo, a quien supuestamente le ocuparon una cartera que contenía un arma de fuego color verde.

Al verificar el interior del bolso, las autoridades ocuparon, además, una pistola Glock modelo 17, calibre 9 milímetros, cinco cargadores y 127 municiones del mismo calibre.