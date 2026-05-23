Disparo accidental en Río Piedras: hombre se hiere al manipular su arma de fuego
El incidente ocurrió en el residencial El Flamboyán cuando el perjudicado, según la Policía, se hirió
23 de mayo de 2026 - 9:13 AM
23 de mayo de 2026 - 9:13 AM
Un hombre se hirió accidentalmente con su arma de fuego, en hechos ocurridos la mañana del sábado en un apartamento del residencial público El Flamboyán, en Río Piedras, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, el perjudicado, que posee licencia de armas, iba a salir a trabajar cuando al tomar su arma de fuego, “la manipuló de tal forma que ocasionó una descarga crítica y se hirió”.
El perjudicado fue transportado a un centro hospitalario y al momento se desconoce su condición.
El caso fue investigado inicialmente por agentes del Precinto de Monte Hatillo, que luego refirieron la pesquisa a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: