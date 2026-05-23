Disparo accidental en Río Piedras: hombre se hiere al manipular su arma de fuego

Un hombre se hirió accidentalmente con su arma de fuego, en hechos ocurridos la mañana del sábado en un apartamento del residencial público El Flamboyán, en Río Piedras, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el perjudicado, que posee licencia de armas, iba a salir a trabajar cuando al tomar su arma de fuego, “la manipuló de tal forma que ocasionó una descarga crítica y se hirió”.

El perjudicado fue transportado a un centro hospitalario y al momento se desconoce su condición.