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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece hombre que fue baleado frente a una iglesia en Bayamón

El occiso fue transportado a un hospital, donde un médico certificó su muerte

23 de mayo de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuatro personas han sido asesinadas en lo que va de día, según la información provista por la Policía. (GFR Media)
Una imagen de archivo de una escena del crimen.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre murió luego de resultar herido de bala en un incidente reportado en la mañana del sábado frente a una iglesia ubicada en la PR-861, del barrio Pájaros, en Bayamón, informó la Policía.

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Según la Oficina de Prensa de la Uniformada, las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:11 a.m., alertando sobre una persona herida de bala frente a la iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre herido de bala, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria. Allí, el médico de turno certificó su muerte.

De momento, el occiso no ha sido identificado por las autoridades.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal de turno asumieron la pesquisa.

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Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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