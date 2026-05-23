Fallece hombre que fue baleado frente a una iglesia en Bayamón
El occiso fue transportado a un hospital, donde un médico certificó su muerte
23 de mayo de 2026 - 8:51 AM
23 de mayo de 2026 - 8:51 AM
Un hombre murió luego de resultar herido de bala en un incidente reportado en la mañana del sábado frente a una iglesia ubicada en la PR-861, del barrio Pájaros, en Bayamón, informó la Policía.
Según la Oficina de Prensa de la Uniformada, las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:11 a.m., alertando sobre una persona herida de bala frente a la iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre herido de bala, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria. Allí, el médico de turno certificó su muerte.
De momento, el occiso no ha sido identificado por las autoridades.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal de turno asumieron la pesquisa.
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