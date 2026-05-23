Fallece hombre que fue baleado frente a una iglesia en Bayamón

Un hombre murió luego de resultar herido de bala en un incidente reportado en la mañana del sábado frente a una iglesia ubicada en la PR-861, del barrio Pájaros, en Bayamón, informó la Policía.

Según la Oficina de Prensa de la Uniformada, las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:11 a.m., alertando sobre una persona herida de bala frente a la iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre herido de bala, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria. Allí, el médico de turno certificó su muerte.

De momento, el occiso no ha sido identificado por las autoridades.