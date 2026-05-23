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Repatrian los cuerpos de los cuatro buzos italianos muertos en una cueva en Maldivas

La operación de alto riesgo para recuperar los cadáveres enfrentó obstáculos

23 de mayo de 2026 - 8:19 AM

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Cinco buceadores italianos desaparecieron el 14 de mayo mientras exploraban la cueva, a unos 50 metros (160 pies) de profundidad, en el atolón Vaavu. (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los restos mortales de cuatro italianos que murieron a principios de mes en las profundidades de una cueva submarina mientras buceaban en las Maldivas fueron repatriados a primera hora del sábado, informó un portavoz del gobierno maldivo.

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Cinco buceadores italianos desaparecieron el 14 de mayo mientras exploraban la cueva, a unos 50 metros (160 pies) de profundidad, en el atolón Vaavu. El cuerpo de su instructor de buceo italiano fue recuperado en aquel momento en el exterior de la cueva y devuelto a su país.

La operación de alto riesgo para recuperar los cadáveres enfrentó obstáculos y fue suspendida inicialmente después de la muerte de Mohamed Mahudhee, un buzo militar maldivo que formaba parte del equipo de recuperación. Tres buceadores finlandeses expertos en buceo profundo y en cuevas se sumaron a la misión y localizaron los cuerpos la semana pasada en la cámara más recóndita de la cueva, a una profundidad de alrededor de 60 metros (200 pies). El límite de buceo recreativo en Maldivas es de 30 metros (98 pies).

Agentes de policía esperan fuera de la morgue mientras el cuerpo de un buzo italiano es trasladado desde una ambulancia a Galolhu, en Malé, Maldivas, el 19 de mayo de 2026. Los cuerpos de dos buzos italianos, encontrados en una profunda cueva submarina, fueron recuperados por una operación internacional y trasladados a la ciudad de Malé, según el portavoz principal del gobierno, Mohamed Hussain Shareef. Maldivas ha registrado ya tres accidentes con víctimas turistas en el último mes.
1 / 15 | Operativo submarino: recuperan cadáveres de buzos atrapados en una cueva submarina en Maldivas. Agentes de policía esperan fuera de la morgue mientras el cuerpo de un buzo italiano es trasladado desde una ambulancia a Galolhu, en Malé, Maldivas, el 19 de mayo de 2026. - Sofía Nasif/EFE

El portavoz del presidente de Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, señaló el sábado que se abrieron dos investigaciones: una sobre la muerte de los cinco buzos y otra para indagar cómo falleció Mahudheea en acto de servicio. Shareef también indicó que Italia aceptó compartir cualquier hallazgo si se realizaban autopsias a los repatriados.

Las víctimas han sido identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino, y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El portavoz del gobierno, Ahmed Shaam, había indicado antes que los cuatro cuerpos fueron hallados “prácticamente juntos”.

Aunque los buceadores tenían permiso, las autoridades no conocían por su propuesta la ubicación exacta de la cueva que estaban explorando y, según funcionarios maldivos, al menos dos de los fallecidos no figuraban en la lista de investigadores que se había presentado.

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