Operativo de búsqueda termina en tragedia en Maldivas: muere buzo militar

( oficina de medios de la presidencia de Maldivas vía AP )

Colombo, Sri Lanka - Un buzo militar de Maldivas murió el sábado mientras buscaba los cuerpos de cuatro buzos italianos que se cree que están en lo profundo de una cueva submarina.

Se cree que el grupo de cinco buzos italianos murió mientras exploraba una cueva a una profundidad de unos 50 metros (160 pies) en el atolón Vaavu el jueves, según el Ministerio de Exteriores de Italia. El límite de buceo recreativo en Maldivas es de 30 metros.

El portavoz presidencial de Maldivas, Mohammed Hussain Shareef, informó que Mohamed Mahudhee, miembro de la Fuerza de Defensa Nacional, murió por descompresión submarina después de ser trasladado a un hospital en la capital.

“La muerte demuestra la dificultad de la misión”, manifestó.

Antes, Shareef indicó que los equipos de búsqueda habían preparado un plan basado en sus avances al explorar la cueva el viernes. Mahudhee formaba parte del grupo que informó al presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, sobre el plan de rescate cuando visitó el lugar de la búsqueda el viernes.

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El mal tiempo ha obstaculizado los esfuerzos de rescate.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que se haría todo lo posible para llevar a las víctimas de regreso a casa. Su ministerio señaló que estaba coordinando con Divers Alert Network, una organización especializada en buceo, para apoyar las operaciones de recuperación y la repatriación de los cuerpos. La causa de las muertes sigue bajo investigación.

Según el gobierno de Maldivas, las víctimas han sido identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El cuerpo de Benedetti fue recuperado el jueves.

La Universidad de Génova indicó en un comunicado el viernes que Montefalcone y Oddenino estaban en Maldivas en una misión científica oficial para monitorear entornos marinos y estudiar los efectos del cambio climático en la biodiversidad tropical. Sin embargo, señaló que la actividad de buceo con tanque durante la cual ocurrió el accidente mortal no formaba parte de la investigación planificada y fue “realizada de manera privada”.

El comunicado también indicó que las otras dos víctimas —la estudiante Sommacal y el recién graduado Gualtieri— no participaban en la misión científica.

El buceo en cuevas es una actividad altamente técnica y peligrosa que requiere entrenamiento especializado, equipo y protocolos estrictos de seguridad. Los riesgos aumentan de forma marcada en entornos donde los buzos no pueden ascender directamente y a gran profundidad, en particular cuando las condiciones son malas. Expertos señalan que es fácil desorientarse o perderse dentro de las cuevas, especialmente porque las nubes de sedimento pueden reducir drásticamente la visibilidad.

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Bucear a 50 metros también supera la profundidad máxima recomendada para buzos recreativos por la mayoría de las principales agencias establecidas de certificación de buceo, ya que las profundidades superiores a 40 metros se consideran buceo técnico y requieren entrenamiento y equipo especializados.

Shareef explicó que el cuerpo de Benedetti fue hallado cerca de la entrada de la cueva y que las autoridades creían que los cuatro restantes habían ingresado en la cueva.

Se espera que dos italianos, un experto en rescate en aguas profundas y un experto en buceo en cuevas, se sumen al esfuerzo de recuperación, comentó Shareef.

Funcionarios italianos señalaron que alrededor de otros 20 italianos que estaban en la misma expedición a bordo de la embarcación “Duke of York” se encontraban a salvo. La embajada de Italia en Colombo estaba brindando asistencia a quienes estaban a bordo y había contactado a la Media Luna Roja, que ofreció desplegar voluntarios para ayudar a proporcionar apoyo psicológico.

El Ministerio de Turismo de Maldivas informó que ha suspendido la licencia de operación del “Duke of York” a la espera de una investigación.

El Ministerio de Exteriores de Italia indicó que la cueva está dividida en tres grandes cámaras conectadas por pasajes estrechos. Los equipos de recuperación exploraron dos de las tres cámaras el viernes, pero la búsqueda estuvo limitada por consideraciones relacionadas con el oxígeno y la descompresión.

Explorarán la tercera cámara el sábado, añadió el ministerio.

Funcionarios italianos y el cónsul honorario están en contacto con las familias de las víctimas para brindarles asistencia.