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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Polvo del Sahara llegará a su pico este sábado antes de disminuir gradualmente

Las temperaturas también se mantendrán por encima de lo normal

16 de mayo de 2026 - 10:03 AM

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De cara al domingo y lunes, el patrón se tornará más inestable por la cercanía de una vaguada. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Entre el calor, el polvo del Sahara y la posibilidad de aguaceros en la tarde, Puerto Rico tendrá este sábado un panorama variable.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), aguaceros continuarán desplazándose durante la mañana hacia sectores del este y sur.

Luego, en horas de la tarde, el calentamiento diurno, los efectos locales y la convergencia de la brisa marina favorecerán el desarrollo de aguaceros y posibles tronadas aisladas en el interior, oeste y noroeste.

A pesar de la lluvia, la dependencia federal señaló que las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal.

Para este sábado, se espera que las máximas alcancen entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en zonas urbanas y costeras, mientras que los índices de calor podrían superar los 100 a 105 grados durante las horas de la tarde.

De igual forma, bajas concentraciones de polvo del Sahara sobre la región alcanzarán su punto máximo entre este sábado y la noche, antes de disminuir gradualmente.

Para el domingo y lunes, el patrón se tornará más inestable por la cercanía de una vaguada.

Según el SNM, el sistema podría aumentar la frecuencia de aguaceros y tronadas aisladas cada tarde.

La combinación de humedad, inestabilidad y la actividad de lluvia también podría resultar en un riesgo limitado a elevado de inundaciones.

Mientras, en las playas, persistirá un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte y este de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del Sahara
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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