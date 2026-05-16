Agreden a hombre con bate y machete frente a negocio en Aguada

Un hombre resultó herido la tarde del viernes tras ser agredido con un bate y un machete frente a un negocio ubicado en la carretera PR-441, en el barrio Guaniquilla, de Aguada.

Según la Policía, el perjudicado sufrió heridas abiertas en el rostro y la parte posterior de la cabeza, así como hematomas en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos lo transportaron a un hospital de la región para recibir tratamiento médico.

Como parte de la investigación preliminar, las autoridades indicaron que la víctima puede identificar a sus agresores.

El caso fue referido al agente Gilberto Zapata Yépez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.