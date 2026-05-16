Agreden a hombre con bate y machete frente a negocio en Aguada
El perjudicado sufrió heridas abiertas en el rostro y en la parte posterior de la cabeza, así como hematomas
16 de mayo de 2026 - 10:22 AM
16 de mayo de 2026 - 10:22 AM
Un hombre resultó herido la tarde del viernes tras ser agredido con un bate y un machete frente a un negocio ubicado en la carretera PR-441, en el barrio Guaniquilla, de Aguada.
Según la Policía, el perjudicado sufrió heridas abiertas en el rostro y la parte posterior de la cabeza, así como hematomas en diferentes partes del cuerpo.
Paramédicos lo transportaron a un hospital de la región para recibir tratamiento médico.
Como parte de la investigación preliminar, las autoridades indicaron que la víctima puede identificar a sus agresores.
El caso fue referido al agente Gilberto Zapata Yépez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.
Si posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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