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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agreden a hombre con bate y machete frente a negocio en Aguada

El perjudicado sufrió heridas abiertas en el rostro y en la parte posterior de la cabeza, así como hematomas

16 de mayo de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelvin Edwards desenfundó el machete en las instalaciones y continuó agrediendo a la pareja incluso cuando ambos sangraban tirados en el piso. (Shutterstock)
El caso fue referido al agente Gilberto Zapata Yépez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido la tarde del viernes tras ser agredido con un bate y un machete frente a un negocio ubicado en la carretera PR-441, en el barrio Guaniquilla, de Aguada.

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Según la Policía, el perjudicado sufrió heridas abiertas en el rostro y la parte posterior de la cabeza, así como hematomas en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos lo transportaron a un hospital de la región para recibir tratamiento médico.

Como parte de la investigación preliminar, las autoridades indicaron que la víctima puede identificar a sus agresores.

El caso fue referido al agente Gilberto Zapata Yépez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Si posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

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Breaking NewsAguadaPolicía de Puerto RicoAgresionesCIC
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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