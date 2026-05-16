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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joven de 19 años muere tras impactar un poste en Toa Alta

El conductor presuntamente perdió el control en la avenida La Fuente

16 de mayo de 2026 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía investiga los hechos. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La madrugada del sábado quedó marcada por la tragedia en Toa Alta, cuando un joven de 19 años perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito, confirmó la Policía de Puerto Rico.

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El incidente se reportó a las 4:29 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un choque en la avenida La Fuente, frente a la urbanización Fuente Imperial.

Según la información preliminar de la Policía, el conductor, identificado como Yahir Castro Estrella, residente de Bayamón, manejaba un Toyota Corolla gris del año 2010 cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, perdió el control del volante.

El vehículo se salió de la vía de rodaje, impactó el área verde y terminó estrellándose contra un poste de concreto, según la Uniformada.

El impacto fue de tal magnitud que el joven resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Agentes de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al agente Melvin Candelario bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, y la fiscal Alexandra Villaman, asumieron la pesquisa del caso.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICToa Alta
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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