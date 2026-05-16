Joven de 19 años muere tras impactar un poste en Toa Alta

La madrugada del sábado quedó marcada por la tragedia en Toa Alta, cuando un joven de 19 años perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a las 4:29 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un choque en la avenida La Fuente, frente a la urbanización Fuente Imperial.

Según la información preliminar de la Policía, el conductor, identificado como Yahir Castro Estrella, residente de Bayamón, manejaba un Toyota Corolla gris del año 2010 cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, perdió el control del volante.

El vehículo se salió de la vía de rodaje, impactó el área verde y terminó estrellándose contra un poste de concreto, según la Uniformada.

El impacto fue de tal magnitud que el joven resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.