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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Lo sentiste? Reportan sismo de magnitud preliminar 6.1 al este de Puerto Rico

No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes

16 de mayo de 2026 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El temblor se reportó en horas de la mañana de este sábado. (Red S)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un terremoto de magnitud preliminar 6.1 se registró a las 10:50 a.m. de este sábado en la región de las islas de Barlovento al este de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

Residentes en San Juan, Carolina, Naguabo y Toa Alta reportaron sentirlo a través de las redes sociales.

El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 161.97 kilómetros al noreste de Montserrat, a unos 182.77 kilómetros al este-noreste de Nevis y a unos 563.28 kilómetros al este de San Juan, Puerto Rico

La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 17.56 y longitud -61.01.

Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento.

Tags
Breaking NewsRed Sísmica de Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaTemblores en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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