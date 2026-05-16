¿Lo sentiste? Reportan sismo de magnitud preliminar 6.1 al este de Puerto Rico

Un terremoto de magnitud preliminar 6.1 se registró a las 10:50 a.m. de este sábado en la región de las islas de Barlovento al este de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

Residentes en San Juan, Carolina, Naguabo y Toa Alta reportaron sentirlo a través de las redes sociales.

El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 161.97 kilómetros al noreste de Montserrat, a unos 182.77 kilómetros al este-noreste de Nevis y a unos 563.28 kilómetros al este de San Juan, Puerto Rico

La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 17.56 y longitud -61.01.