¿Lo sentiste? Reportan sismo de magnitud preliminar 6.1 al este de Puerto Rico
No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes
16 de mayo de 2026 - 11:12 AM
16 de mayo de 2026 - 11:12 AM
Un terremoto de magnitud preliminar 6.1 se registró a las 10:50 a.m. de este sábado en la región de las islas de Barlovento al este de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.
Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
Residentes en San Juan, Carolina, Naguabo y Toa Alta reportaron sentirlo a través de las redes sociales.
El informe sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 161.97 kilómetros al noreste de Montserrat, a unos 182.77 kilómetros al este-noreste de Nevis y a unos 563.28 kilómetros al este de San Juan, Puerto Rico
La Red Sísmica además colocó el epicentro en la latitud 17.56 y longitud -61.01.
Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento.
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