Ciencias Forenses identifica cuerpo hallado en estación de bombas de la AAA como joven desaparecido en Carolina

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó este sábado que el cuerpo hallado dentro de una tubería en una estación de bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) corresponde a Adrián Leonel Machado Fournier, el joven de 27 años reportado como desaparecido en Carolina.

La agencia expresó mediante declaraciones escritas que la corroboración de la identidad realizada por la odontóloga forense del ICF se logró mediante la comparación de radiografías dentales.

“Un familiar autorizado fue debidamente notificado hoy del resultado de la identificación”, detalló el ICF.

“Detalles adicionales del caso se mantienen confidenciales como parte del proceso investigativo correspondiente”, agregó la agencia.

Adrián Leonel Machado Fournier, de 27 años. (Suministrada)

El martes pasado, la inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, explicó a este medio que, aunque el cuerpo encontrado en las instalaciones de la AAA guardaba características similares a las de Machado Fournier, la búsqueda permanecía activa hasta que se confirmara su identidad.

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En ese momento, sostuvo que las autoridades continuaban revisando imágenes de cámaras de seguridad de distintos negocios para reconstruir las posibles rutas que Machado Fournier pudo haber tomado antes de desaparecer.

¿Qué ocurrió?

El hallazgo del cuerpo del joven fue reportado a las 5:13 a.m. del lunes en instalaciones de la AAA ubicadas en el Ramal 8, en dirección de Carolina hacia San Juan.

Según la corporación pública, empleados que realizaban trabajos programados de mantenimiento en una tubería de 48 pulgadas del sistema sanitario localizaron el cuerpo a unos 15 pies de profundidad.

De acuerdo con la Policía, debido al avanzado estado de descomposición, se estima que el cuerpo llevaba “unos días” dentro de la tubería.

Las autoridades investigaban si la persona cayó en el área donde fue encontrada o si pudo haber sido arrastrada desde otro punto por el flujo de aguas residuales.

Machado Fournier fue reportado desaparecido por su madre tras ser visto por última vez el pasado 6 de mayo en Brisas del Parque Escorial, en Carolina.