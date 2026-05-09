Buscan a hombre reportado como desaparecido en Carolina
Adrián Leonel Machado Fournier, de 27 años, fue visto por última vez el 6 de mayo
9 de mayo de 2026 - 10:56 AM
9 de mayo de 2026 - 10:56 AM
Las autoridades buscan a un hombre de 27 años que fue visto por última vez el 6 de mayo, en Brisas del Parque Escorial, en Carolina.
Según la Policía, Adrián Leonel Machado Fournier fue reportado como desaparecido por su madre.
Machado Fournier fue descrito como un hombre de tez blanca, con una estatura de cinco pies con cuatro pulgadas (5′4″), con un peso estimado de 160 libras, de cabello y ojos color marrón.
Como señas particulares, la Uniformada señaló que posee barba, bigote y un tatuaje de un corazón en el brazo derecho.
Al momento de su desaparición, vestía un mahón azul largo, se encontraba sin camisa y llevaba consigo un bulto negro con una guitarra.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020. También, puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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