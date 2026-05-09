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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor de vehículo todoterreno en condición grave tras incidente en Hatillo

El accidente se reportó a las 9:10 p.m. del viernes en la PR-130

9 de mayo de 2026 - 10:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico prohíbe transitar con vehículos todoterreno por carreteras estatales. (GFR Media)
Una imagen de archivo de un vehículo todoterreno.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un conductor de un vehículo todoterreno se encuentra en condición grave luego de ser chocado por un menor de 17 años que presuntamente no le cedió el paso en Hatillo, informó la Policía de Puerto Rico.

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De acuerdo al informe preliminar, el accidente de tránsito se reportó a las 9:10 p.m. del viernes, en la PR-130, kilómetro 11.8, del barrio Campo Alegre.

El reporte detalla que un joven de 17 años y residente de Arecibo conducía un vehículo Toyota Corolla, de color azul y del 2020, por la calle del Parque, cuando al llegar a la intersección de la PR-130, “no cedió el paso al vehículo todoterreno, marca Yamaha, modelo Raptor 700, de color rojo, del año 2025”.

Este vehículo todoterreno era conducido por otro joven de 25 años y residente de Hatillo.

A consecuencia del choque, el perjudicado fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado hacia el Centro Médico en Río Piedras, con lesiones graves.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo investigan, junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICHatilloAccidentes
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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