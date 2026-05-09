Aparatoso choque en Arecibo deja dos hombres pillados contra una pared

Un accidente de tránsito de carácter grave se reportó en la noche del viernes, cuando dos peatones fueron arrollados por un conductor en la calle Ledesma, del barrio Obrero, en Arecibo, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, el conductor, de 75 años y residente de Arecibo, conducía una Jeep Wranger, de color gris claro, del 2007, cuando presuntamente perdió el control del volante e impactó a los dos peatones.

Las víctimas se encontraban en el área de la acera de la mencionada calle y, debido al impacto, quedaron pillados contra una pared de una residencia.

Actos seguido, el conductor impactó una guagua Mitsubishi Outlander blanca, del año 2016, que se encontraba estacionada en el lugar.

La Policía detalló que un peatón, de 53 años, resultó con lesiones de gravedad y fue atendido por paramédicos, por lo que fue transportado hacia el Centro Médico de Río Piedras.

Mientras, el segundo peatón resultó con lesiones y fue llevado hacia una institución hospitalaria.