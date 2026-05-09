Aparatoso choque en Arecibo deja dos hombres pillados contra una pared
¿Qué alegó el conductor? Esta es la versión que maneja la Policía tras el accidente
9 de mayo de 2026 - 9:25 AM
9 de mayo de 2026 - 9:25 AM
Un accidente de tránsito de carácter grave se reportó en la noche del viernes, cuando dos peatones fueron arrollados por un conductor en la calle Ledesma, del barrio Obrero, en Arecibo, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar, el conductor, de 75 años y residente de Arecibo, conducía una Jeep Wranger, de color gris claro, del 2007, cuando presuntamente perdió el control del volante e impactó a los dos peatones.
Las víctimas se encontraban en el área de la acera de la mencionada calle y, debido al impacto, quedaron pillados contra una pared de una residencia.
Actos seguido, el conductor impactó una guagua Mitsubishi Outlander blanca, del año 2016, que se encontraba estacionada en el lugar.
La Policía detalló que un peatón, de 53 años, resultó con lesiones de gravedad y fue atendido por paramédicos, por lo que fue transportado hacia el Centro Médico de Río Piedras.
Mientras, el segundo peatón resultó con lesiones y fue llevado hacia una institución hospitalaria.
El agente Pedro Ramos González, de la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, se hizo a cargo de la investigación, junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: