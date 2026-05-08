Identifican los cuerpos encontrados dentro de un automóvil en Mayagüez

La Policía confirmó la identidad de una mujer y un hombre cuyos cuerpos fueron encontrados en el interior de un vehículo en el barrio Quebrada Grande de Mayagüez.

El inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez dijo a El Nuevo Día que la fémina fue identificada como Jessica Morales Hernández, de 41 años, y el hombre como Danny Lugo Cruz, de 48. El oficial resaltó que Morales Hernández y Lugo Cruz eran pareja.

González añadió que familiares llegaron a la escena y llevaron a cabo la identificación. El director del CIC de Mayagüez añadió que la pesquisa se mantiene bajo el ángulo de feminicidio-suicidio.

“Él tiene récord con la Policía por un caso de violencia doméstica del 2010 contra otra pareja”, dijo González.

PUBLICIDAD

Según la investigación preliminar, el incidente se reportó a la 1:15 p.m., cuando una persona llamó a un cuartel de Mayagüez para alertar a la Policía sobre los cuerpos de un hombre y una mujer que permanecían en el interior de un Toyota Yaris blanco, del año 2012, estacionado en la carretera PR-348.

“Entendemos que hubo una discusión entre ellos mientras él estaba afuera del auto y luego se montó y ocurrieron los hechos”, indicó González.

Previamente, el director del CIC en Mayagüez confirmó que se había activado el protocolo de feminicidio.

“No hay mucha información. Se está investigando preliminarmente como un feminicidio-suicidio. Los cuerpos están en el interior de un vehículo, en un paraje solitario, a la orilla de la carretera. Él tiene un arma de fuego en las manos”, indicó González previamente a este diario.

La escena es trabajada por agentes de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez. No obstante, se aguarda por la llegada del fiscal de turno.

En lo que va de 2026, se han reportado 10 casos de asesinatos de mujeres, de los cuales cinco han sido clasificados como feminicidios, detalló la Policía.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.