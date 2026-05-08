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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acusan a madre de agredir a su hija y matar a un gato con un machete en Dorado

La mujer se encuentra libre bajo fianza tras prestar los $15,000, confirmó la Policía

8 de mayo de 2026 - 12:48 PM

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Cuando los agentes procedieron a realizar su arresto, la mujer se tornó violenta e hirió con una navaja de un filo a uno de los policías en el brazo izquierdo. (Archivo)
La Policía investigó el caso.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades formularon cargos contra una adulta mayor que presuntamente agredió el miércoles a su hija con impedimentos y asesinó a su gato con un machete, en una residencia del barrio Higuillar, en Dorado.

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La imputada fue identificada como Vivian Matías Hernández, de 76 años, quien enfrenta cargos por violación a la Ley 154-2008 de para el Bienestar y la Protección de los Animales y la Ley de Armas.

Según la Policía, Matías Hernández habría amenazado y agredido a su hija, de 54 años, que tiene impedimentos, con un palo. Luego, la imputada supuestamente le ocasionó la muerte a un gato con un machete.

Vivian Matías Hernández, de 76 años,
Vivian Matías Hernández, de 76 años, (Suministrada)

La agente Jamie Cope, adscrita al Distrito de Dorado, consultó el caso con la fiscal Natali Díaz, quien formuló cargos por los delitos de maltrato de animales, amenazas y uso y/o portación de armas blancas.

La imputada fue llevada ante la jueza Miriam Stefan, del Tribunal de Bayamón, quien halló causa para arresto y le fijó una fianza de $15,000, la cual prestó.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 20 de mayo.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto RicoTribunalesAgresionesLey de ArmasMaltrato de animales
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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