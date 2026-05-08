Acusan a madre de agredir a su hija y matar a un gato con un machete en Dorado

Las autoridades formularon cargos contra una adulta mayor que presuntamente agredió el miércoles a su hija con impedimentos y asesinó a su gato con un machete, en una residencia del barrio Higuillar, en Dorado.

La imputada fue identificada como Vivian Matías Hernández, de 76 años, quien enfrenta cargos por violación a la Ley 154-2008 de para el Bienestar y la Protección de los Animales y la Ley de Armas.

Según la Policía, Matías Hernández habría amenazado y agredido a su hija, de 54 años, que tiene impedimentos, con un palo. Luego, la imputada supuestamente le ocasionó la muerte a un gato con un machete.

Vivian Matías Hernández, de 76 años, (Suministrada)

La agente Jamie Cope, adscrita al Distrito de Dorado, consultó el caso con la fiscal Natali Díaz, quien formuló cargos por los delitos de maltrato de animales, amenazas y uso y/o portación de armas blancas.

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La imputada fue llevada ante la jueza Miriam Stefan, del Tribunal de Bayamón, quien halló causa para arresto y le fijó una fianza de $15,000, la cual prestó.