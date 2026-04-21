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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Brutal ataque en Guaynabo: radican cargos contra hombre que le habría arrancado un dedo a otro

El perjudicado fue hospitalizado y, tras recibir el alta médica, presuntamente volvió a ser agredido por el imputado

21 de abril de 2026 - 10:59 AM

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El hombre fue arrestado por la Policía Municipal de Guaynabo. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Aida Meléndez, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre imputado de una brutal agresión ocurrida en una residencia en el sector Los Cátala, del barrio Los Frailes, en Guaynabo.

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Jadil A. Díaz Abreu, de 28 años y residente de Guaynabo, enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Armas y al Código Penal, incluyendo uso de arma blanca, tentativa de asesinato, escalamiento y agresión grave.

Durante la vista de Regla 6, Meléndez evaluó la prueba que le presentó la fiscal Glorimar García contra Díaz Abreu y le impuso una fianza de $250,000, que no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón.

De acuerdo con la investigación de la Policía de Puerto Rico, los hechos habrían ocurrido durante el pasado fin de semana, cuando se registraron dos presuntos incidentes que culminaron en la radicación de cargos.

El primer incidente ocurrió durante la madrugada del sábado, 18 de abril, cuando presuntamente, durante una discusión, el imputado “mordió el dedo índice del perjudicado, arrancándole parte del mismo”.

“Debido a la gravedad de la herida, fue transportado a una institución hospitalaria para recibir la asistencia necesaria”, indicó la Uniformada.

Jadil A. Díaz Abreu, de 28 años y residente de Guaynabo, enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Armas y al Código Penal.
Jadil A. Díaz Abreu, de 28 años y residente de Guaynabo, enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Armas y al Código Penal. (Suministrada)

Al día siguiente, el domingo, 19 de abril, el perjudicado recibió el alta médica y, mientras se encontraba en su residencia, el imputado presuntamente llegó nuevamente y lo agredió “con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo, siendo puesto bajo arresto por la Policía Municipal de Guaynabo”.

Las agentes Wildanil Robles y Marangely Arocho, bajo la supervisión de las sargentos Jackeline Acevedo y Glenda Paniagua, adscritas al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, investigaron el caso.

La vista preliminar fue pautada para el 4 de mayo.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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