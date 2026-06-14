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Presidente de Cuba expresa “profundo agradecimiento” a Colombia por la ayuda humanitaria

Un cargamento con cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria llegó a La Habana

14 de junio de 2026 - 10:59 PM

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Colombia había enviado a la isla en abril pasado un donativo con medicamentos y alimentos para ayudar a paliar la escasez de productos esenciales. (EFE / Presidencia de Cuba)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este sábado un “profundo agradecimiento” a su homólogo, Gustavo Petro, y al pueblo colombiano por la llegada a la isla de un cargamento con cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de ese país.

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“Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos. La hermandad no se puede bloquear”, aseveró el mandatario cubano en sus redes sociales.

Un cargamento con cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria de Colombia llegó a La Habana la víspera para apoyar a los damnificados del huracán Melissa y mitigar las carencias por la crisis económica reforzada por las medidas de bloqueo y la presión de Estados Unidos.

El buque ARC Caribe de la Armada de Colombia trajo el donativo de suministros básicos que incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares.

Cuando el envío salió del puerto de Cartagena de Indias, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), explicó que se trata de una muestra de “la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad”.

Además, refirió que esta misión fue coordinada de manera conjunta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Agricultura y el de Minas y Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cancillería, la Armada Nacional, entre otros organismos.

Colombia había enviado a la isla en abril pasado un donativo con medicamentos y alimentos para ayudar a paliar la escasez de productos esenciales, y en noviembre de 2025 el Gobierno de Gustavo Petro remitió 240 toneladas de asistencia para atender la emergencia que dejó el huracán Melissa en la región oriental cubana.

Hace apenas una semana arribó a La Habana un donativo de 1.700 toneladas de alimentos y otros productos básicos, procedente de México y Belice.

Estos donativos se suman a otras operaciones de ayuda recibidas en los últimos meses desde Brasil, Uruguay, China, Japón, Canadá, agencias de la ONU, y del ‘Convoy Nuestra América’, integrado por activistas de varios países de Europa, México y Estados Unidos.

Cuba padece una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha agravado progresivamente desde enero último con el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU. -calificado por la ONU como contrario al derecho internacional- al que Washington ha sumado una serie de sanciones adicionales de máxima presión sobre la isla con la exigencia de cambios políticos y económicos.

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CubaEstados UnidosColombiaMiguel Díaz-Canel BermúdezRaúl CastroGustavo Petro
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Agencia EFE
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