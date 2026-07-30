Condenan al autor de apuñalamiento del escritor Salman Rushdie en 2022

Este miércoles, un hombre ha sido condenado por delitos federales de terrorismo en relación con el apuñalamiento, ocurrido en 2022, de Salman Rushdie, el escritor que lleva décadas recibiendo amenazas de muerte por su novela “Los versos satánicos”.

Tras apenas un par de horas de deliberaciones, un jurado declaró a Hadi Matar culpable de todos los cargos que se le imputaban, incluido el de participar en un acto de terrorismo transnacional.

Rushdie, que estaba a punto de dar una charla sobre la seguridad de los escritores, recibió 15 puñaladas en el escenario de un anfiteatro en 2022. Resultó gravemente herido y perdió la vista del ojo derecho.

La fiscalía afirmó que Matar actuó motivado por la llamada a la muerte de Rushdie que el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, hizo en 1989 a raíz de “Los versos satánicos”.

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“Su brutal ataque contra el señor Rushdie durante un acto pacífico en el que este iba a dar una charla es un escalofriante recordatorio del alcance mundial del terrorismo iraní”, declaró el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John Eisenberg, en un comunicado tras el veredicto, añadiendo que “se ha hecho justicia”. El Gobierno de Irán ha negado cualquier implicación en el ataque.

No hay pruebas sobre su estado mental

Se enviaron mensajes a los abogados de Matar y al asistente de Rushdie para recabar sus comentarios sobre el veredicto. Durante el juicio, el abogado defensor Nathaniel Barone afirmó que el Gobierno no tenía pruebas de lo que pensaba Matar.

El propio Matar se negó a declarar. Rushdie sí lo hizo, y dijo a los miembros del jurado: “No puedo decir cuáles eran sus ambiciones o su objetivo, pero las heridas se extendían por todo mi cuerpo”.

ARCHIVO - El novelista Salman Rushdie asiste al estreno del documental "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" durante el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero de 2026 en The Ray en Park City, Utah. (Foto AP/Chris Pizzello, Archivo) (Chris Pizzello)

Matar, de 28 años, ya está cumpliendo una condena de 25 años en una prisión del estado de Nueva York por un delito de intento de asesinato relacionado con el apuñalamiento. La lectura de la sentencia federal está prevista para el 3 de noviembre, fecha en la que se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua.

Rushdie ganó el prestigioso Premio Booker británico por su novela de 1981, “Hijos de la medianoche”, ambientada en su India natal. En 1988 publicó “Los versos satánicos”, una novela de realismo mágico sobre las vidas y los sueños de dos actores que sobreviven a la explosión de un avión.

La obra fue aclamada por la crítica en el Reino Unido, pero provocó protestas en todo el mundo musulmán debido a lo que algunos creyentes consideraron insinuaciones blasfemas sobre el profeta Mahoma, del islam, especialmente en una secuencia onírica. En los años siguientes, al menos 45 personas perdieron la vida en disturbios provocados por el libro, un traductor japonés fue apuñalado hasta la muerte y un traductor italiano y un editor noruego fueron agredidos.

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Rushdie, que nació en el seno de una familia musulmana, ha afirmado que la secuencia onírica no era más que eso. Sin embargo, permaneció en la clandestinidad durante años y fue saliendo poco a poco a la luz después de que, en 1998, el Gobierno de Irán se distanciara de la fatwa —o edicto religioso— de Jomeini.

«Durante dos décadas o más, llevé una vida pública sin el más mínimo problema», declaró Rushdie en el juicio celebrado en Buffalo, Nueva York.

Sin embargo, la fatwa nunca se revocó; de hecho, el sucesor de Jomeini, el difunto ayatolá Alí Jamenei, señaló en 2017 que seguía vigente. Una fundación iraní ha ofrecido una recompensa de más de $3 millones de por el asesinato de Rushdie.

Hadi Matar tiene pendiente un juicio por cargos asociados a terrorismo en relación al atentado contra Rushdie. (Adrian Kraus)

Mensajes revelaban que se estaba centrando en Rushdie

Según las pruebas presentadas ante el tribunal, Matar mencionó la fatwa a sus contactos a través de aplicaciones de mensajería en 2021 y 2022. Los mensajes mostraban a Matar furioso porque consideraba que Rushdie había atacado al islam y que, al seguir con vida, había animado a otros a insultar la fe. Los mensajes revelaban que Matar aludía a un comentario de 2006 en ese sentido del difunto líder del grupo militante Hezbolá, Hassan Nasrallah.

Nacido en Estados Unidos, Matar también tiene la nacionalidad libanesa, país en el que tiene su sede Hezbollah. La fiscalía afirmó que las fotos encontradas en el dormitorio de Matar en Nueva Jersey y en su ordenador indicaban su apoyo a Hezbolá, organización que Estados Unidos ha calificado de terrorista.

Matar “pasó meses planificando y preparándose para llevar a cabo lo que esperaba que fuera el asesinato de Salman Rushdie”, afirmó el fiscal federal Michael DiGiacomo en un comunicado emitido el miércoles.

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Los mensajes revelaban que Matar habló inicialmente de querer “desenmascarar” a Rushdie y, posteriormente, de quitarle la vida. En una nota privada que se escribió a sí mismo, escribió: “Tenemos que matarlo lo antes posible”, afirmó el fiscal adjunto de Estados Unidos, Timothy Lynch, en su alegato inicial el 22 de julio. El fiscal señaló que Matar enmarcó el asesinato planeado como parte de lo que él consideraba una yihad, o guerra santa.

Según revelaban los mensajes de chat, en la primavera de 2022 Matar escribió que había averiguado dónde vivía Rushdie y que estaba siguiendo de cerca sus apariciones públicas, llegando incluso a señalar la conferencia que tenía programada para agosto de 2022 en la Chautauqua Institution, un centro artístico e intelectual situado al oeste de Nueva York.

Mientras presentaban a Rushdie, su agresor subió al escenario por detrás y lo apuñaló ante la mirada atónita del público. Los asistentes y otro ponente, Henry Reese, se apresuraron a socorrer a Rushdie. Los agentes de policía destinados al evento detuvieron al agresor —que pronto fue identificado como Matar— después de que varios civiles lo redujeran.