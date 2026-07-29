AAA comienza reparación en Finca Rosso 1: la instalación restaurada comenzaría a operar viernes

Los trabajos de reparación en la planta de filtración Finca Rosso 1 comenzaron este miércoles sin contratiempos, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estima que el viernes, según anticipado, comenzará a operar la instalación restaurada.

Los trabajos, que mantienen unos 60,000 abonados de la AAA, en Bayamón y Guaynabo, con bajas presiones o intermitencia en el servicio, comenzaron temprano el miércoles, y según el director ejecutivo de la Región Metro, José Rivera Ortiz, se tomaron medida para agilizar las labores.

“El contratista ya tenía tuberías previamente picadas, válvulas instaladas, eso le da una agilidad a él para ser más efectivo a la hora de instalación”, indicó Rivera Ortiz, en conferencia de prensa, desde el área de los trabajos.

“Se proyecta que, el viernes en la noche, comencemos la operación de nuestra instalación”, añadió el funcionario.

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La AAA suple agua a los abonados afectados en Bayamón y Guaynabo proveniente del pozo Santa Rosa, en Dorado, a través de camiones cisterna.

La rotura en la planta de filtros Finca Rosso 1 ocurrió debido a una fluctuación de voltaje que apagó e incendió las bombas repentinamente y llevaron a una mezcla de aire y agua que rompió las tuberías.

“Como medida preventiva, se están instalando dos válvulas anticipatorias del golpe de ariete y una que estaba en sistema. Va a tener tres para que, si volviera a ocurrir, todo pueda transcurrir a lo que es la tubería existente de la succión y evitar que vuelva a suceder una rotura de esa magnitud”, explicó Rivera Ortiz.

Mientras continúen los trabajos, las administraciones municipales de Bayamón y Guaynabo dispondrán, igualmente, de camiones cisterna y oasis para suplir agua potable a los residentes de las comunidades afectadas.

En específico, Guaynabo tendrá disponibles oasis en los barrios Santa Rosa 1, 2 y 3, Canta Gallo y Petra Collazo, en Guaraguao, y Bayamón habilitará dos oasis: uno frente al sector Silva, que cubre desde la carretera PR-174, en San Agustín, hasta la intersección con la PR-830, y otro desde la PR-830 hasta la colindancia con Aguas Buenas, y un centro de operación en el centro comunal de La Morenita.