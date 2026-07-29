Mujer enfrenta cargos por golpear y morder a un agente de la Policía en Las Piedras
La joven de 21 años presuntamente se volvió agresiva al intentar impedir el diligenciamiento de una orden de recogido de pertenencias
29 de julio de 2026 - 6:01 PM
29 de julio de 2026 - 6:01 PM
La jueza Yaritza González Rosado, del Tribunal de Humacao, encontró este miércoles causa para arresto contra Jaime L. López Camacho, de 21 años, imputada de agredir a un agente de la Policía al golpearlo y morderle un brazo durante el diligenciamiento de una orden judicial.
Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del pasado lunes, 27 de julio en Las Piedras, cuando agentes adscritos al distrito del municipio cumplían una orden de recogido de pertenencias en una residencia donde la joven se encontraba.
Se alega que durante esa situación López Camacho se tornó agresiva, profirió palabras soeces y mantuvo una conducta hostil que impedía completar la intervención. Acto seguido, presuntamente agredió a uno de los agentes al golpearlo en el área de la espalda y morderlo en el brazo derecho.
El caso fue consultado por el sargento Víctor Ortiz con el fiscal Miguel Hornero, quien radicó un cargo por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.
La magistrada le impuso una fianza de $5,000, que prestó mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad provisional. La vista preliminar fue señalada para el 4 de agosto.
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