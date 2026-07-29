Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de julio de 2026
88°Bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer enfrenta cargos por golpear y morder a un agente de la Policía en Las Piedras

La joven de 21 años presuntamente se volvió agresiva al intentar impedir el diligenciamiento de una orden de recogido de pertenencias

29 de julio de 2026 - 6:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
López Camacho quedó en libertad condicional tras prestar la fianza impuesta de $5,000. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Yaritza González Rosado, del Tribunal de Humacao, encontró este miércoles causa para arresto contra Jaime L. López Camacho, de 21 años, imputada de agredir a un agente de la Policía al golpearlo y morderle un brazo durante el diligenciamiento de una orden judicial.

RELACIONADAS

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del pasado lunes, 27 de julio en Las Piedras, cuando agentes adscritos al distrito del municipio cumplían una orden de recogido de pertenencias en una residencia donde la joven se encontraba.

Se alega que durante esa situación López Camacho se tornó agresiva, profirió palabras soeces y mantuvo una conducta hostil que impedía completar la intervención. Acto seguido, presuntamente agredió a uno de los agentes al golpearlo en el área de la espalda y morderlo en el brazo derecho.

El caso fue consultado por el sargento Víctor Ortiz con el fiscal Miguel Hornero, quien radicó un cargo por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

La magistrada le impuso una fianza de $5,000, que prestó mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad provisional. La vista preliminar fue señalada para el 4 de agosto.

La Policía informó este miércoles que al menos 80 personas han sido arrestadas como parte del operativo “Impacto Total”.Las autoridades habían arrestado a 74 adultos y seis menores, diligenciado 52 allanamientos y ocupado 14 armas de fuego.El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que el saldo es preliminar, debido a que los operativos continuarían.
1 / 10 | Armas, drogas y arrestos: las imágenes de la Operación “Impacto Total”. La Policía informó este miércoles que al menos 80 personas han sido arrestadas como parte del operativo “Impacto Total”. - Suministrada
Tags
Policía de Puerto RicoAgresionesBreaking NewsLas PiedrasSeguridad
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: