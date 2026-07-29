Asesinato de Jennifer Torres: Justicia espera evidencia clave antes de formular cargos

A 24 días de que la Policía de Puerto Rico reclasificara la muerte de la enfermera Jennifer M. Torres Castro como un asesinato, el Departamento de Justicia continúa esperando resultados de varios análisis periciales y otras gestiones investigativas para tomar una decisión “responsable” sobre el caso.

Por el asesinato de la mujer, de 36 años y madre de dos menores, la Policía mantiene como sospechoso a Carlos Manuel Estefano Pino, quien fue convicto por un feminicidio y otros delitos en 1990, y desde el 2018 estaba en la libre comunidad al cumplir con los requisitos de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).

“El Ministerio Público recibió la evidencia obtenida por parte de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, aún restan por recibirse los resultados de varios análisis periciales, así como completar otras gestiones investigativas que consideramos indispensables para tomar una determinación responsable y justa en este caso”, dijo la fiscal de Distrito de Caguas, Arlene Gardón Rivera.

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En declaraciones escritas, Gardón Rivera añadió que “la etapa investigativa en el procesamiento de un caso criminal es fundamental para garantizar que cualquier curso de acción esté sustentado en la totalidad de la evidencia disponible y en un análisis objetivo de los hechos”.

Por otro feminicidio: así arrestaron a convicto sospechoso de nuevo asesinato Carlos Manuel Estefano Pino es sospechoso del asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro, en Caguas.

Este caso dio un giro inesperado la tarde del 5 de julio, cuando la Policía emitió un informe actualizado donde confirmaba que reclasificó el caso de Torres Castro como un asesinato, luego que la patóloga, Paola Luna García, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) certificara que la muerte fue de forma violenta.

El asesinato de la enfermera se reportó a las 9:27 p.m. del 24 de junio, en una residencia en el kilómetro 27.4 de la PR-01, barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Según el informe policíaco, “una llamada alertó a la Policía sobre una mujer la cual no había podido ser contactada por sus familiares y, al llegar los uniformados a su residencia, la misma fue localizada sin vida en el interior. Esto bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación”.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Uniformada identificó como sospechoso a Estefano Pino, de 67 años, quien fue arrestado en los alrededores de Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta, por oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación(DCR), tras una orden emitida por la JLBP al enterarse de que es sospechoso del asesinato de la enfermera.

1 / 6 | En imágenes: así fue detenida una "persona de interés" por el asesinato de una enfermera en Caguas. Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas. - Alex Figueroa Cancel 1 / 6 En imágenes: así fue detenida una "persona de interés" por el asesinato de una enfermera en Caguas Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas. Alex Figueroa Cancel Compartir

“Desde 2018 está liberado. Sí, se ha dado seguimiento a las vistas. No había presentado ningún problema. Tenía buenos ajustes. Pero, desde el viernes, la oficial socio penal que atiende el caso de este liberado trajo un informe de querella de que era sospechoso en un asesinato. Entonces, los miembros de la Junta entendimos emitir la orden de arresto”, expresó el presidente de la JLBP, Samuel Silva Rosas, en una entrevista previa con El Nuevo Día.

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