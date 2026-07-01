Detienen a convicto como “persona de interés” por la muerte de una enfermera en Caguas

Un hombre de 67 años fue detenido en la mañana de hoy, miércoles como “persona de interés” en relación a la muerte de una mujer en Caguas.

Así lo confirmó el inspector Carlos Alicea Contreras, coordinador de los Cuerpos de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía.

Indicó que la detención se llevó a cabo en Barceloneta en horas de la madrugada.

“Es una persona de interés relacionada al fallecimiento de la dama en Quebrada Arenas, en Caguas”, sostuvo Alicea Contreras.

Por su parte, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones, indicó que la detención tuvo lugar a eso de las 6:12 a.m., en los alrededores de los Outlets de Barceloneta.

En comunicado de prensa, Quiñones detalló que “personal de la Unidad de Fuerzas Conjuntas, dirigida por el capitán Alejandro Estrada, logró el arresto de Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años de edad, quien figura como persona de interés en la investigación del reciente asesinato de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, ocurrido en Caguas".

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Agregó que el arrestado cumplía una pena por otro feminicidio cuando fue liberado en el 2023 por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

“Reconozco y agradezco el trabajo realizado por el personal de la Unidad de Fuerzas Conjuntas. Su compromiso y desempeño fueron determinantes para lograr este arresto y reafirman nuestra misión de colaborar con los esfuerzos dirigidos a proteger la seguridad de todos los que vivimos en Puerto Rico”, expresó Quiñones, en declaraciones escritas.

Según Alicea Contreras, mientras esperaban por los resultados forenses, “la investigación se mantuvo en curso con unas características y hallazgos inclinados a que este señor tuvo que ver con la muerte de ella”.

“Todo eso es información que sigue bajo investigación para corroborar con la información forense y con una evidencia y detalles que estamos trabajando. No dependemos nada más de la causa de muerte. Es una herramienta que nos va a ayudar al final para tener un cuadro claro, pero la investigación sigue en curso, al punto de que fue arrestado como una persona de interés”, explicó.

En un comunicado de prensa, la Policía reportó el caso como una muerte “sin causa determinada” el pasado miércoles, 24 de junio, a eso de las 9:27 p.m., en una residencia ubicada en el kilómetro 27.4 de la carretera PR-01, barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas en Caguas.

Según la información, una llamada alertó a la Policía sobre una mujer la cual no había podido ser contacta por sus familiares.

Al llegar los uniformados a su residencia, encontraron en el interior el cuerpo sin vida de Torres Castro, quien tenía 36 años.

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El informe preliminar de la Uniformada indicó que “no presentaba signos de violencia”.