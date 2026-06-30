Identifican a hombres asesinados en Caguas y Loíza

Dos hombres fueron asesinados en casos reportados por separado en Loíza y Caguas, informó la Policía.

El primero de los incidentes se registró a eso de las 9:56 de la noche de ayer, lunes, en el kilómetro 13.5 de la carretera PR-187, en el sector Vacía Talega, en Loíza.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de tránsito en el área.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo con múltiples heridas abiertas en la cabeza, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto”, indica el informe policiaco.

Posteriormente, el occiso fue identificado por las autoridades como Leonel Gerardino Mansuetaz, de 37 años y vecino de San Juan.

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Según la Uniformada, contaba con expediente criminal del año 2016 por violencia de género.

Por otro lado, en un caso separado, un asesinato fue reportado a eso de la 1:18 a.m., frente a la entrada de la Parcelas Viejas, ubicadas en carretera PR-765 del barrio Borínquen, en Caguas.

Tras recibir una llamada al 9-1-1, los agentes localizaron sobre el pavimento el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala.

La Policía identificó al occiso como Erick Cruz Fonseca, de 47 años, quien poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

La agente Joelys Vicente, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto con la fiscal de Stephanie Pérez y personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), se encuentran a cargo de la pesquisa.