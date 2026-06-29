Buscan a sospechoso de participar en robo a mano armada contra una pareja de adultos mayores en Naranjito

La Policía de Puerto Rico solicitó este lunes la cooperación de la ciudadanía para localizar a José Cruz Villanueva, de 34 años, contra quien pesa una orden de arresto por su presunta participación en un robo domiciliario ocurrido el 22 de abril de 2025 en el barrio Cedro Arriba, en Naranjito.

Las víctimas fueron una mujer de 74 años y su esposo, de 79 años, quien se encontraba encamado al momento de los hechos.

Según la investigación, dos individuos armados irrumpieron en la residencia y amenazaron a la mujer con un arma de fuego, despojándola de aproximadamente $2,060 en efectivo y varias prendas de oro. Los sospechosos también amenazaron al septuagenario, quien permanecía encamado.

Posteriormente, el hijo de la pareja llegó a la vivienda y también fue amenazado por los asaltantes, quienes le robaron una guagua Toyota RAV4, modelo 2021, que utilizaron para huir del lugar.

La Policía busca localizar a Josué Cruz Villanueva, de 34 años. (Suministrada)

Contra Cruz Villanueva pesan cargos por robo agravado, restricción de la libertad agravada, escalamiento, apropiación ilegal agravada y violaciones a la Ley de Armas. El tribunal expidió una orden de arresto con una fianza global de $250,000.

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“De tener información que ayude a esclarecer este caso o a identificar a este sospechoso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón al 787-269-2424, extensión 1610”, indicó la Uniformada.

“Su llamada será tratada bajo estricta confidencialidad”, añadió.