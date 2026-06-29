Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a sospechoso de participar en robo a mano armada contra una pareja de adultos mayores en Naranjito

Uno de los perjudicados se encontraba encamado en su residencia cuando fue irrumpido por los atacantes

29 de junio de 2026 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Antonmarchi Rivera se querelló en la tarde de ayer de que alguien removió la puerta de entrada a su hogar. (Archivo/GFR Media)
El robo domiciliario ocurrió el 22 de abril de 2025 en el pueblo de Naranjito.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico solicitó este lunes la cooperación de la ciudadanía para localizar a José Cruz Villanueva, de 34 años, contra quien pesa una orden de arresto por su presunta participación en un robo domiciliario ocurrido el 22 de abril de 2025 en el barrio Cedro Arriba, en Naranjito.

RELACIONADAS

Las víctimas fueron una mujer de 74 años y su esposo, de 79 años, quien se encontraba encamado al momento de los hechos.

Según la investigación, dos individuos armados irrumpieron en la residencia y amenazaron a la mujer con un arma de fuego, despojándola de aproximadamente $2,060 en efectivo y varias prendas de oro. Los sospechosos también amenazaron al septuagenario, quien permanecía encamado.

Posteriormente, el hijo de la pareja llegó a la vivienda y también fue amenazado por los asaltantes, quienes le robaron una guagua Toyota RAV4, modelo 2021, que utilizaron para huir del lugar.

La Policía busca localizar a Josué Cruz Villanueva, de 34 años.
La Policía busca localizar a Josué Cruz Villanueva, de 34 años. (Suministrada)

Contra Cruz Villanueva pesan cargos por robo agravado, restricción de la libertad agravada, escalamiento, apropiación ilegal agravada y violaciones a la Ley de Armas. El tribunal expidió una orden de arresto con una fianza global de $250,000.

“De tener información que ayude a esclarecer este caso o a identificar a este sospechoso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón al 787-269-2424, extensión 1610”, indicó la Uniformada.

“Su llamada será tratada bajo estricta confidencialidad”, añadió.

El caso es investigado por agentes adscritos a la Unidad de Arrestos Especiales de Bayamón.

Tags
Breaking NewsNaranjitoEscalamientoAdultos mayoresPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: