Violento robo en Corozal: hombre pierde cadenas de oro, efectivo y pertenencias tras brutal agresión

Un hombre fue víctima de un robo mediante violencia e intimidación durante la madrugada del sábado frente a una estación de gasolina Phillips ubicada en la carretera 891, en Corozal, informó la Policía.

Según la información preliminar, el querellante alegó que una persona a la que no pudo identificar lo despojó de tres cadenas de oro de 10 kilates, un accesorio personal y dinero en efectivo.

La Policía indicó que el valor total de la propiedad robada supera los $900.

Además del robo, la víctima denunció haber sido agredida en el torso y el rostro durante el incidente.