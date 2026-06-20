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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violento robo en Corozal: hombre pierde cadenas de oro, efectivo y pertenencias tras brutal agresión

El incidente ocurrió en la madrugada del sábado, confirmó la Uniformada

20 de junio de 2026 - 9:11 AM

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Estaciona en lugares seguros. Si es fuera de un centro comercial, paga por estacionarte. (Foto: Shutterstock.com)
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un robo mediante violencia e intimidación durante la madrugada del sábado frente a una estación de gasolina Phillips ubicada en la carretera 891, en Corozal, informó la Policía.

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Según la información preliminar, el querellante alegó que una persona a la que no pudo identificar lo despojó de tres cadenas de oro de 10 kilates, un accesorio personal y dinero en efectivo.

La Policía indicó que el valor total de la propiedad robada supera los $900.

Además del robo, la víctima denunció haber sido agredida en el torso y el rostro durante el incidente.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, que continuará con la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCorozal
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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