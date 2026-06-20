Violento robo en Corozal: hombre pierde cadenas de oro, efectivo y pertenencias tras brutal agresión
El incidente ocurrió en la madrugada del sábado, confirmó la Uniformada
20 de junio de 2026 - 9:11 AM
20 de junio de 2026 - 9:11 AM
Un hombre fue víctima de un robo mediante violencia e intimidación durante la madrugada del sábado frente a una estación de gasolina Phillips ubicada en la carretera 891, en Corozal, informó la Policía.
Según la información preliminar, el querellante alegó que una persona a la que no pudo identificar lo despojó de tres cadenas de oro de 10 kilates, un accesorio personal y dinero en efectivo.
La Policía indicó que el valor total de la propiedad robada supera los $900.
Además del robo, la víctima denunció haber sido agredida en el torso y el rostro durante el incidente.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, que continuará con la investigación.
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