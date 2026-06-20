Tiroteo en Río Piedras deja menor de 16 años herida de bala y dos hombres lesionados por fragmentos de cristales

Una menor de 16 años resultó herida de bala durante una balacera reportada en la madrugada de hoy en la avenida De Diego, intersección con la carretera 181, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Aunque inicialmente la Uniformada había reportado que dos mujeres resultaron heridas de bala en el incidente, posteriormente se emitió un informe de novedades actualizado con los nuevos detalles del caso.

Según la información preliminar, y en circunstancias que continúan bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área.

Al llegar la unidad al lugar, los agentes encontraron a una menor de 16 años herida de bala, así como a dos hombres de 44 y 18 años con heridas provocadas por fragmentos de cristales.

Las víctimas fueron transportadas a un centro hospitalario. Su condición fue descrita como estable.