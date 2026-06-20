Tras más de 20 años preso: muere convicto por matar a sus tres hijos en Lares

Las autoridades investigan la muerte de Félix Nieves Castro, uno de los convictos por el asesinato de sus tres hijos, ocurrido en la Navidad de 2003 en el barrio Piletas, en Lares.

Según la Policía, Nieves Castro, de 49 años y residente en Lares, fue hallado sin signos vitales en horas de la tarde del viernes en su celda del Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas, en Ponce.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, un oficial de custodia realizaba una ronda preventiva cuando observó al confinado en la celda. Al llamarlo, este no respondió.

El médico de turno certificó la ausencia de signos vitales. La causa de muerte no fue determinada de inmediato y, de acuerdo con la Uniformada, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

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Nieves Castro cumplía una cadena perpetua desde el año 2004 en la sección de Máxima Seguridad, luego de ser convicto por tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo por incendio agravado.

El caso se remonta a la Navidad de 2003, cuando Nieves Castro y la madre de los menores, Zulmarie Soto Alicea, incendiaron su residencia en el barrio Piletas, en Lares, con sus tres hijos en el interior. Los niños, de 4, 3 y 1 año, murieron abrazados.