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Tras más de 20 años preso: muere convicto por matar a sus tres hijos en Lares

El confinado cumplía cadena perpetua por el crimen ocurrido en la Navidad de 2003

20 de junio de 2026 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Félix Nieves Castro. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan la muerte de Félix Nieves Castro, uno de los convictos por el asesinato de sus tres hijos, ocurrido en la Navidad de 2003 en el barrio Piletas, en Lares.

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Según la Policía, Nieves Castro, de 49 años y residente en Lares, fue hallado sin signos vitales en horas de la tarde del viernes en su celda del Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas, en Ponce.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, un oficial de custodia realizaba una ronda preventiva cuando observó al confinado en la celda. Al llamarlo, este no respondió.

El médico de turno certificó la ausencia de signos vitales. La causa de muerte no fue determinada de inmediato y, de acuerdo con la Uniformada, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

Nieves Castro cumplía una cadena perpetua desde el año 2004 en la sección de Máxima Seguridad, luego de ser convicto por tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo por incendio agravado.

El caso se remonta a la Navidad de 2003, cuando Nieves Castro y la madre de los menores, Zulmarie Soto Alicea, incendiaron su residencia en el barrio Piletas, en Lares, con sus tres hijos en el interior. Los niños, de 4, 3 y 1 año, murieron abrazados.

De acuerdo con Primera Hora, la pareja alegó que cometió los hechos para intentar obtener un nuevo hogar.

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Breaking NewsConfinadosPoncePolicía de Puerto RicoMuertes
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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