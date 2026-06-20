Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en el sur del Líbano

Irán asestó el sábado dos golpes rápidos al acuerdo interino con Estados Unidos, molesto por la continuación de los ataques de Israel en Líbano, al anunciar que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y que, aunque sus negociadores viajarán a Suiza para conversaciones, es poco probable que ocurra mucho allí.

Primero, el comando militar conjunto de Irán informó que el estrecho había sido cerrado, citando los ataques israelíes y la “mala fe” de Estados Unidos, así como “su claro incumplimiento de sus compromisos” al no poner fin a la guerra.

El comunicado, transmitido por la televisión estatal, advirtió que “si la agresión continúa, se han planificado pasos posteriores”.

Minutos después, la emisora estatal dijo que el equipo negociador del país se dirigía a Suiza, un viaje que originalmente estaba previsto para el viernes, pero que fue cancelado.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, dio a entender que poco podría ocurrir hasta que Irán considere que Estados Unidos está cumpliendo con el acuerdo.

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“Este viaje, por tanto, tiene como propósito exigir que la otra parte cumpla con sus obligaciones”, dijo, y añadió que las negociaciones hacia un acuerdo final comenzarán solo una vez se cumplan compromisos clave, incluido el fin de los combates en Líbano.

“Si alguna parte de estos entendimientos, alguna parte de estos compromisos, no se implementa, entonces el memorando de entendimiento en su totalidad quedará en peligro”, dijo Baghaei.

Los barcos habían comenzado a transitar por el estrecho luego de que el acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán fuera firmado a principios de semana.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ataques israelíes en Líbano dejan al menos 16 muertos

Ataques israelíes contra el sur de Líbano el sábado dejaron al menos 16 muertos, incluidos dos niños, horas después de que surgieran informes sobre un acuerdo de alto el fuego. Los combates persistentes amenazaban un acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros luego de que los ataques impactaran el pueblo sureño de Nabatiyeh y aldeas cercanas, informó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano.

Los mediadores intentaban con urgencia detener los combates entre Israel y el grupo militante libanés Hezbolá, luego de un fuerte intercambio el viernes que dejó al menos 47 muertos en Líbano y cuatro soldados israelíes muertos.

Un funcionario militar israelí dijo que Hezbolá había lanzado más de 50 proyectiles contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano durante la noche, lo que provocó que el ejército comenzara a atacar al grupo militante en la zona. El funcionario habló bajo condición de anonimato, conforme a las normas. El ejército dijo que atacó decenas de objetivos y militantes de Hezbolá en el sur de Líbano, incluidas posiciones de lanzamiento de cohetes y centros de mando de Hezbolá.

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1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari 1 / 11 En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Mohammed Zaatari Compartir

El viernes, el embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, dijo en X que Israel “sigue firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato” si Hezbolá honra el acuerdo y cesa las hostilidades.

El sábado, Hezbolá dijo que se había comprometido con el alto el fuego, pero acusó a Israel de violarlo varias veces el viernes por la noche. Un comunicado emitido por el ala militar del grupo indicó que respetaría el alto el fuego, pero que también repelería los ataques de las tropas israelíes.

Un conflicto que podría hundir el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Hezbolá e Israel entraron en guerra apenas días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero, con Hezbolá disparando cohetes y drones contra el norte de Israel, e Israel tomando amplias zonas del sur de Líbano.

El acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán, firmado esta semana, ya había reabierto el estrecho de Ormuz, que Irán había cerrado mientras se desarrollaba la guerra, lo que cortó a la economía global de suministros significativos de petróleo y gas natural. El acuerdo también contempla la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, un asunto central en la guerra.

1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi 1 / 10 En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Vahid Salemi Compartir

Ni Israel ni Hezbolá son firmantes del acuerdo, que exige el cese de las operaciones militares en Líbano y que se respete la soberanía del país. Con los combates en curso, el pacto está bajo amenaza y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza, previstas para comenzar el viernes, fueron retrasadas, sin que se haya anunciado una nueva fecha.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió mantener las fuerzas israelíes en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza contra Israel. Hezbolá se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de Líbano, lo que Irán dice que también es una condición del acuerdo.

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Una nueva ronda de conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno libanés e Israel está prevista para celebrarse en Washington la próxima semana.

Los combates en el sur, cerca de la frontera entre Israel y Líbano

Un ataque contra la aldea de Barish mató a cuatro miembros de una familia: los padres y dos niños. En la aldea de Arab Salim, un cuerpo fue sacado de una casa destruida, y en las aldeas de Doueir y Kfar Rumman, ataques con drones mataron a una persona que viajaba en motocicleta y a un soldado libanés. Nueve personas murieron en ataques contra las aldeas de Qannarit, Sohmor y Shehour.

Columnas de humo se elevaron hacia el cielo sobre el sur de Líbano y aviones israelíes volaron a baja altura sobre la ciudad costera de Tiro el sábado. Residentes dijeron a The Associated Press que se sentían aliviados de que Tiro hubiera sido librada de ataques en días recientes, pero que el sonido de los aviones israelíes les recordaba que la guerra no había terminado.

Muchos dudaban que un alto el fuego —incluso si se acordaba— pudiera sostenerse.

“Nuestras vidas enteras cambiarían si hay un alto el fuego”, dijo Hussein Khoshman, residente de Tiro.

La oficina de Netanyahu no comentó de inmediato sobre los esfuerzos para lograr un alto el fuego. El viernes, Netanyahu publicó en X que, por órdenes suyas, el ejército israelí había “atacado con fuerza” 150 objetivos de Hezbolá, matando a decenas de militantes.

El portavoz militar, general de brigada Effie Defrin, dijo que las fuerzas israelíes operaban en una “zona de defensa avanzada” y que continuarían haciéndolo.

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Funcionarios iraníes y estadounidenses cancelan viajes a Suiza

Después de que Irán dijo que sus funcionarios no viajaron como estaba previsto a Suiza, insistiendo en que los combates en Líbano deben detenerse antes de que puedan celebrarse las conversaciones, el vicepresidente estadounidense JD Vance también pospuso su viaje.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo el sábado a la agencia semioficial ISNA que el ministro del Interior de Pakistán llegará a Irán como parte de los esfuerzos de negociación en curso. Baghaei había dicho anteriormente que continuaban las consultas a través de mediadores sobre la próxima fase de las negociaciones para redactar un acuerdo final entre Estados Unidos e Irán.

Debido a que el acuerdo inicial fue firmado digitalmente a principios de esta semana, las conversaciones en Suiza no eran urgentes, y se estaban haciendo planes para celebrar una reunión en los próximos días, dijo.