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Estos son los puntos clave que debes saber sobre el racionamiento para abonados de la represa Carraízo

Te explicamos el plan que comenzará a las 6:00 a.m. de este viernes y que afectará a sectores de siete municipios

5 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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La medida entrará en efecto este viernes con interrupciones de 48 horas para sectores de siete municipios. (Xavier Araújo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció en la noche del martes el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa.

A continuación los puntos clave:

¿Cuándo comienza el racionamiento?

El plan entrará en vigor este viernes, 7 de agosto, desde las 6:00 a.m.

Los sectores afectados se dividirán en dos zonas. Para el viernes, la Zona 1 tendrá servicio de agua potable, mientras que la Zona 2 NO tendrá servicio por un periodo de 48 horas. Luego de 48 horas, el servicio se restablecerá para la Zona 2, mientras que la Zona 1 no tendrá agua potable por 48 horas.

La gobernadora explicó que inicialmente se evaluó un plan de cortes de 24 horas, pero se modificó a petición de los alcaldes porque entendían que un periodo de dos días sería más fácil de manejar para los municipios y los ciudadanos.

¿Qué municipios se verán afectados?

El racionamiento, por el momento, aplicará únicamente a barrios y sectores que reciben agua del embalse Carraízo y que son servidos por la Planta de Filtración Sergio Cuevas, ubicada en Trujillo Alto.

Los municipios incluidos son:

  • San Juan
  • Carolina
  • Juncos
  • Gurabo
  • Trujillo Alto
  • Canóvanas
  • Loíza

¿Qué sectores comprenden la Zona 1?

La Zona 1 quedó compuesta de la siguiente manera, y puede verificar los sectores en la foto:

La lista de sectores que comprenden la Zona 1.
La lista de sectores que comprenden la Zona 1. (Suministrada)

¿Qué sectores comprenden la Zona 2?

La Zona 2 quedó compuesta de la siguiente manera, y puede verificar los sectores en la foto:

La lista de sectores que comprenden la Zona 2.
La lista de sectores que comprenden la Zona 2. (Suministrada)

¿Cómo quedó el calendario de interrupciones?

Así quedó el calendario entregado a los medios de comunicación por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA):

El calendario de racionamiento aprobado por la AAA para la fase 1, por periodos de 48 horas.
El calendario de racionamiento aprobado por la AAA para la fase 1, por periodos de 48 horas. (Suministrada)

¿Qué oasis serán habilitados para atender a la ciudadanía y dónde se ubicarán?

Para mitigar el impacto de las interrupciones programadas, la AAA informó que habilitará nueve oasis que operarán de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Estarán ubicados en la Planta de Filtros Río Blanco en Naguabo; el pozo Campanillas en Toa Baja; el pozo Escorial en Carolina; la Planta de Filtros Caguas Norte, en Caguas; el pozo Las Américas en San Juan; el pozo Miguel Such en San Juan; el pozo Cambute en Carolina; el pozo Sorbona en San Juan; y el pozo Santa Rosa en Dorado.

¿Hasta cuándo estará vigente el plan?

Por el momento, no hay una fecha para poner fin al racionamiento.

González indicó que el gobierno evaluará continuamente los niveles del embalse y advirtió que, si la sequía se prolonga, el plan podría mantenerse por más tiempo o incluso ampliarse a otros sistemas de abasto.

De extenderse la falta de precipitación, el plan de racionamiento podría extenderse a un periodo de 72 horas, compuesto por un día con servicio y tres días sin agua potable.

¿El racionamiento afectará el comienzo de clases?

La gobernadora aseguró que el inicio del año escolar se mantiene para este jueves, según el calendario del Departamento de Educación.

No obstante, indicó que la próxima semana el gobierno atenderá las necesidades de las escuelas ubicadas en barrios donde habrá interrupciones del servicio para garantizar su operación.

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