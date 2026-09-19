Escalamiento en Condado: vecino intervino y le quitó el pasamontañas al sospechoso

Un hombre enfrenta cargos por escalamiento agravado y apropiación ilegal agravada luego de que un vecino presuntamente lo sorprendiera durante un robo en una residencia de Condado y lograra quitarle el pasamontañas durante un forcejeo.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron el 14 de septiembre a las 5:18 p.m., cuando la querellante, de 67 años, escuchó un ruido mientras estaba en su residencia.

Al verificar, observó a un hombre que presuntamente había entrado a la propiedad tras romper una reja y que se había apropiado de una bolsa negra con varias pertenencias.

Según la Uniformada, la mujer comenzó a gritar y a tocar una corneta para alertar a un vecino que se encontraba en el garaje de su casa.

Entonces, el vecino intervino con el individuo y se produjo un forcejeo durante el cual logró quitarle el pasamontañas, lo que permitió observarle el rostro, de acuerdo con la Policía.

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Posteriormente, el hombre huyó del lugar, pero fue arrestado más tarde por agentes de la Policía Municipal de San Juan.

El imputado fue identificado por las autoridades como Cristian Peña Encarnación, de 40 años.

La prueba fue presentada ante la jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000.