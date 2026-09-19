Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de septiembre de 2026
91°Soleado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escalamiento en Condado: vecino intervino y le quitó el pasamontañas al sospechoso

La perjudicada, de 67 años, comenzó a gritar y a tocar una corneta para alertar a un vecino, quien luego forcejeó con el individuo

19 de septiembre de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre a las 5:18 de la tarde cuando la querellante, de 67 años, escuchó un ruido mientras estaba en su residencia. (Suministrada .)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre enfrenta cargos por escalamiento agravado y apropiación ilegal agravada luego de que un vecino presuntamente lo sorprendiera durante un robo en una residencia de Condado y lograra quitarle el pasamontañas durante un forcejeo.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron el 14 de septiembre a las 5:18 p.m., cuando la querellante, de 67 años, escuchó un ruido mientras estaba en su residencia.

Al verificar, observó a un hombre que presuntamente había entrado a la propiedad tras romper una reja y que se había apropiado de una bolsa negra con varias pertenencias.

Según la Uniformada, la mujer comenzó a gritar y a tocar una corneta para alertar a un vecino que se encontraba en el garaje de su casa.

Entonces, el vecino intervino con el individuo y se produjo un forcejeo durante el cual logró quitarle el pasamontañas, lo que permitió observarle el rostro, de acuerdo con la Policía.

Posteriormente, el hombre huyó del lugar, pero fue arrestado más tarde por agentes de la Policía Municipal de San Juan.

El imputado fue identificado por las autoridades como Cristian Peña Encarnación, de 40 años.

La prueba fue presentada ante la jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000.

Peña Encarnación no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

Tags
Breaking NewsEscalamientoCondadoSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 19 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: