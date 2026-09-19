Ataque a tiros en Hato Rey: hombre resulta herido mientras transitaba en su vehículo

Un conductor de 29 años resultó herido de bala el viernes en la noche mientras transitaba en su vehículo por el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos se reportaron a eso de las 9:15 p.m., cuando el perjudicado manejaba un Kia Rio rojo acompañado por una mujer.

De acuerdo con la Uniformada, al llegar frente al edificio A-14, en la calle López Sicardó del complejo de vivienda pública, un individuo presuntamente realizó varios disparos contra el auto.

Las balas impactaron la parte frontal lateral derecha del vehículo y uno de los cristales.

Como resultado, el conductor resultó herido de bala en el muslo izquierdo y el hombro derecho. Según las autoridades, las lesiones fueron descritas como superficiales.

Personal de la División de Servicios Técnicos se movilizó hasta la escena y recuperaron 12 casquillos calibre .40.