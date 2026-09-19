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Ataque a tiros en Hato Rey: hombre resulta herido mientras transitaba en su vehículo

Las autoridades recuperaron 12 casquillos calibre .40 en la escena

19 de septiembre de 2026 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades teorizan que De Jesús fue sacado a la fuerza de su apartamento, en el residencial Manuel A. Pérez, por sus victimarios.(Archivo / GFR Media)
El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor de 29 años resultó herido de bala el viernes en la noche mientras transitaba en su vehículo por el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos se reportaron a eso de las 9:15 p.m., cuando el perjudicado manejaba un Kia Rio rojo acompañado por una mujer.

De acuerdo con la Uniformada, al llegar frente al edificio A-14, en la calle López Sicardó del complejo de vivienda pública, un individuo presuntamente realizó varios disparos contra el auto.

Las balas impactaron la parte frontal lateral derecha del vehículo y uno de los cristales.

Como resultado, el conductor resultó herido de bala en el muslo izquierdo y el hombro derecho. Según las autoridades, las lesiones fueron descritas como superficiales.

Personal de la División de Servicios Técnicos se movilizó hasta la escena y recuperaron 12 casquillos calibre .40.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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Breaking NewsHeridos de balaPolicía de Puerto RicoHato Rey
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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