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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Amenaza con machete: pelea entre hermanos termina con uno de ellos herido en Comerío

Un vecino intervino en la disputa y presuntamente golpeó con una botella de cristal al hombre que portaba el arma blanca

19 de septiembre de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelvin Edwards desenfundó el machete en las instalaciones y continuó agrediendo a la pareja incluso cuando ambos sangraban tirados en el piso. (Shutterstock)
El querellante manifestó a la Policía que su hermano le profería palabras soeces y que presuntamente lo amenazó de muerte.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una disputa entre dos hermanos terminó el viernes en la noche con uno de ellos —quien portaba un machete— herido, luego de que un vecino presuntamente lo golpeara con una botella de cristal durante el incidente, ocurrido en Comerío, informó la Policía.

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Según la información preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 11:15 p.m. en la PR-779, kilómetro 6.9, en el barrio Palomas, sector El Concho, luego de que las autoridades recibieran una llamada alertando sobre un individuo que portaba un machete.

El querellante manifestó a la Policía que su hermano le profería palabras soeces y que presuntamente lo amenazó de muerte.

Según la Uniformada, varios vecinos acudieron al lugar tras escuchar los gritos. En medio del incidente, el hermano del querellante presuntamente ocasionó daños con un machete a la puerta frontal de la residencia.

Posteriormente, un vecino supuestamente golpeó al portador del machete en el rostro con una botella de cristal. Al momento de la intervención de los agentes, el hombre presentaba varias heridas abiertas en distintas partes del cuerpo.

El caso fue consultado con la fiscal Yolanda Rodríguez, quien instruyó citar posteriormente al hermano del querellante.

Las circunstancias que rodean el incidente continúan bajo investigación.

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Breaking NewsAgresionesComeríoPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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