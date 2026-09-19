Amenaza con machete: pelea entre hermanos termina con uno de ellos herido en Comerío

Una disputa entre dos hermanos terminó el viernes en la noche con uno de ellos —quien portaba un machete— herido, luego de que un vecino presuntamente lo golpeara con una botella de cristal durante el incidente, ocurrido en Comerío, informó la Policía.

Según la información preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 11:15 p.m. en la PR-779, kilómetro 6.9, en el barrio Palomas, sector El Concho, luego de que las autoridades recibieran una llamada alertando sobre un individuo que portaba un machete.

El querellante manifestó a la Policía que su hermano le profería palabras soeces y que presuntamente lo amenazó de muerte.

Según la Uniformada, varios vecinos acudieron al lugar tras escuchar los gritos. En medio del incidente, el hermano del querellante presuntamente ocasionó daños con un machete a la puerta frontal de la residencia.

Posteriormente, un vecino supuestamente golpeó al portador del machete en el rostro con una botella de cristal. Al momento de la intervención de los agentes, el hombre presentaba varias heridas abiertas en distintas partes del cuerpo.

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El caso fue consultado con la fiscal Yolanda Rodríguez, quien instruyó citar posteriormente al hermano del querellante.