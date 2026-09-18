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Aparecen en buen estado: menor de 16 años y mujer reportadas como desaparecidas

La Policía informó este viernes que ambas fueron localizadas

18 de septiembre de 2026 - 6:12 PM

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Catalina Z. Burgos Medina, de 16 años y Kenaisha Naim Segui Figueroa, de 18 años, habían sido reportadas como desaparecidas. ((Suministradas/Policía de Puerto Rico))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico informó este viernes que localizó en buen estado a una menor de 16 años y a una mujer de 18 que habían sido reportadas como desaparecidas en casos separados.

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La menor, identificada como Catalina Z. Burgos Medina, había sido reportada como desaparecida el 7 de agosto por una supervisora de la Oficina del Departamento de la Familia en Trujillo Alto.

Según la Policía, la adolescente salió del lugar durante la madrugada a través de una ventana del edificio. Desde entonces, se desconocía su paradero.

Tras ser localizada, la Uniformada indicó que la menor se encontraba en “buen estado”.

Alexis Gabriel Rivera Gilbert, 19 años. Visto por última vez en Miramar. Sergio Andrés Westerband González, 17 años. Visto por última vez el 2 de marzo en Arecibo.Catalina Burgos Medina, 16 años. Vista por última vez el 7 de agosto en Trujillo Alto.
1 / 13 | 📷 ¿Dónde están? Estos menores permanecen desaparecidos en Puerto Rico. Alexis Gabriel Rivera Gilbert, 19 años. Visto por última vez en Miramar. - Suministrada por la Policía de Puerto

En otro caso, las autoridades localizaron este viernes a Kenaisha Naim Segui Figueroa, de 18 años, en el municipio de Bayamón.

La joven había sido reportada como desaparecida por su padrastro. Fue vista por última vez el 13 de septiembre de 2026, en el residencial Sierra Linda, en Bayamón.

La Policía informó que Segui Figueroa también se encontraba en “buen estado”.

Con la localización de ambas féminas, la Policía dejó sin efecto las labores de búsqueda.

Los casos fueron atendidos por la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).

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