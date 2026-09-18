Buscan a sospechoso de robar tres cajas de cigarrillos en gasolinera de Cupey

La Policía solicitó la cooperación de la ciudadanía para localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo en una gasolinera en Cupey.

Según la investigación de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre en una estación Texaco ubicada en la PR-176.

De acuerdo con las autoridades, el individuo llegó al establecimiento y solicitó tres cajas de cigarrillos Newport.

Al momento de realizar el pago, presuntamente no pudo completar la transacción y, mediante amenaza e intimidación, se apropió de la mercancía.

La Policía indicó que, al momento de los hechos, el sospechoso vestía una camisa blanca con el logo de Nike y un pantalón negro con franjas blancas.

El hombre fue descrito como de tez blanca, con una estatura aproximada de cinco pies con cuatro pulgadas (5′4″) y con cabello negro amarrado en trenzas.