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Buscan a sospechoso de robar tres cajas de cigarrillos en gasolinera de Cupey

La Policía indicó que el individuo no pudo completar el pago y presuntamente se apropió de la mercancía

18 de septiembre de 2026 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento de los hechos, vestía una camisa blanca con el logo de Nike y un pantalón negro con franjas blancas. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó la cooperación de la ciudadanía para localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo en una gasolinera en Cupey.

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Según la investigación de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, los hechos ocurrieron el pasado 6 de septiembre en una estación Texaco ubicada en la PR-176.

De acuerdo con las autoridades, el individuo llegó al establecimiento y solicitó tres cajas de cigarrillos Newport.

Al momento de realizar el pago, presuntamente no pudo completar la transacción y, mediante amenaza e intimidación, se apropió de la mercancía.

La Policía indicó que, al momento de los hechos, el sospechoso vestía una camisa blanca con el logo de Nike y un pantalón negro con franjas blancas.

El hombre fue descrito como de tez blanca, con una estatura aproximada de cinco pies con cuatro pulgadas (5′4″) y con cabello negro amarrado en trenzas.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a identificarlo o localizarlo a comunicarse con el agente William Castro, de la División de Robos del CIC de San Juan, al 787-793-1234, extensión 2200, o al 787-343-2020.

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Breaking NewsCupeyPolicía de Puerto RicoRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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