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En condición de cuidado peatona de 82 años que fue arrollada en Camuy

El incidente fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1

18 de septiembre de 2026 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El caso fue consultado con la fiscal Daisy Quintero Hernández, quien ordenó no ocupar el vehículo.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una peatona de 82 años se encuentra en condición de cuidado tras ser impactada por un vehículo en la mañana de este viernes en la PR-2, en Camuy.

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De acuerdo con la Policía, el incidente fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Conforme a la investigación de la Uniformada, una conductora de 51 años transitaba en su vehículo Nissan Rogue, de 2011, cuando, al llegar al kilómetro 92.3, la peatona presuntamente cruzó “súbitamente” por la mencionada vía.

Tras ser impactada, la adulta mayor cayó al pavimento. Posteriormente, fue transportada al Hospital Pavía en Arecibo, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El caso fue consultado con la fiscal Daisy Quintero Hernández, quien ordenó no ocupar el vehículo.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCamuyPeatón arrollado
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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