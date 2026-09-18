En condición de cuidado peatona de 82 años que fue arrollada en Camuy

Una peatona de 82 años se encuentra en condición de cuidado tras ser impactada por un vehículo en la mañana de este viernes en la PR-2, en Camuy.

De acuerdo con la Policía, el incidente fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Conforme a la investigación de la Uniformada, una conductora de 51 años transitaba en su vehículo Nissan Rogue, de 2011, cuando, al llegar al kilómetro 92.3, la peatona presuntamente cruzó “súbitamente” por la mencionada vía.

Tras ser impactada, la adulta mayor cayó al pavimento. Posteriormente, fue transportada al Hospital Pavía en Arecibo, donde su condición fue descrita como de cuidado.