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Persecución de fugitivo que trataba de huir de la Policía termina en accidente en Caimito

Contra Javier Rivera Serrano pesaba una orden de arresto por daños con una fianza de $30,000

18 de septiembre de 2026 - 9:15 AM

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En horas de la tarde del jueves, agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos de San Juan y Bayamón localizaron el vehículo del fugitivo en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 43 años contra quien pesaba una orden de arresto por daños fue arrestado tras protagonizar una persecución que culminó con un accidente en Caimito.

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De acuerdo con la Policía, Javier Rivera Serrano era buscado por las autoridades por una presunta infracción al Artículo 199.D del Código Penal, relacionado con el delito de daños.

Contra Rivera Serrano pesaba una orden de arresto con una fianza de $30,000, expedida por un juez del Tribunal de Bayamón.

Según la Uniformada, en horas de la tarde del jueves, agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos de San Juan y Bayamón localizaron el vehículo del fugitivo en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

Mientras los oficiales se preparaban para intervenir, Rivera Serrano presuntamente abordó una Ford Expedition, registrada a su nombre, y emprendió la marcha.

La Policía indicó que, luego, inició una persecución en la que participaron varias unidades, incluyendo personal de la División de Extradiciones y Rescate.

El seguimiento, de acuerdo con las autoridades, culminó en la PR-1, kilómetro 19.0, en Caimito, tras Rivera Serrano perder el control del vehículo e impactar a otro automóvil.

La Uniformada agregó que el conductor del vehículo impactado no resultó herido. Rivera Serrano fue arrestado y trasladado a una institución hospitalaria ya que sufrió laceraciones durante el accidente.

Posteriormente, fue llevado al Tribunal de Bayamón para el diligenciamiento de la orden de arresto. Al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCaimitoArrestosFugitivos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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