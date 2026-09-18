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Atado y con una bolsa en la cabeza: investigan asesinato de un hombre en Trujillo Alto

Los hechos habrían ocurrido en la noche del jueves

18 de septiembre de 2026 - 6:12 AM

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El hombre no ha sido identificado por las autoridades. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la noche del jueves, un asesinato en la noche del jueves en la PR-175, sector Pedro Martínez, en Trujillo Alto.

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Según un informe preliminar, una llamada a eso de las 11:30 a.m. alertó a la Policía sobre un incendio en un área verde.

“Al llegar la Policía a la escena, hallaron el cuerpo de un hombre atado de manos y pies, con una bolsa en la cabeza, varias heridas de bala y parcialmente calcinado”, lee el informe.

El occiso no ha sido identificado.

El caso continúa bajo la investigación del agente Idelfonso Carrión del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina junto a la fiscal Iliana Estrada.

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