Atado y con una bolsa en la cabeza: investigan asesinato de un hombre en Trujillo Alto
Los hechos habrían ocurrido en la noche del jueves
18 de septiembre de 2026 - 6:12 AM
18 de septiembre de 2026 - 6:12 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la noche del jueves, un asesinato en la noche del jueves en la PR-175, sector Pedro Martínez, en Trujillo Alto.
Según un informe preliminar, una llamada a eso de las 11:30 a.m. alertó a la Policía sobre un incendio en un área verde.
“Al llegar la Policía a la escena, hallaron el cuerpo de un hombre atado de manos y pies, con una bolsa en la cabeza, varias heridas de bala y parcialmente calcinado”, lee el informe.
El occiso no ha sido identificado.
El caso continúa bajo la investigación del agente Idelfonso Carrión del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina junto a la fiscal Iliana Estrada.
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