Atado y con una bolsa en la cabeza: investigan asesinato de un hombre en Trujillo Alto

Las autoridades policíacas investigan, desde la noche del jueves, un asesinato en la noche del jueves en la PR-175, sector Pedro Martínez, en Trujillo Alto.

Según un informe preliminar, una llamada a eso de las 11:30 a.m. alertó a la Policía sobre un incendio en un área verde.

“Al llegar la Policía a la escena, hallaron el cuerpo de un hombre atado de manos y pies, con una bolsa en la cabeza, varias heridas de bala y parcialmente calcinado”, lee el informe.

El occiso no ha sido identificado.