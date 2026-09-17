Hallan el cuerpo de una mujer en estado de descomposición en Barrio Obrero

El cuerpo de una mujer en estado de descomposición fue encontrado en el interior de una residencia en la barriada Canteras de Barrio Obrero.

El informe preliminar de la Policía resaltó que un ciudadano alertó a las autoridades sobre el cuerpo de un familiar que se encontraba en una residencia de la calle Condadito. Al llegar al lugar, los agentes notaron que el cuerpo de la mujer, que no fue identificada, había comenzado a descomponerse.