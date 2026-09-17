Varios municipios bajo advertencia de inundaciones: ¿cuáles son?
El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) contempla lluvia fuerte y tronadas en distintas regiones durante esta noche
17 de septiembre de 2026 - 4:24 PM
17 de septiembre de 2026 - 4:24 PM
Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.
---
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde del jueves varias advertencias de inundaciones para municipios del este, centro y sur de Puerto Rico, mientras la humedad remanente de una onda tropical mantiene condiciones inestables sobre la isla, con aguaceros y tronadas.
La advertencia más reciente por parte de la agencia fue emitida para Ceiba, Fajardo y Luquillo y estará vigente hasta las 6:45 p.m. El SNM exhortó a la ciudadanía a estar atenta a carreteras inundadas.
Mientras, Aibonito, Cayey, Cidra y Coamo están bajo una advertencia de inundaciones hasta las 5:30 p.m. A esa misma hora vence la advertencia emitida para Vieques.
En tanto, Arroyo, Guayama y Salinas tienen una advertencia de inundaciones vigente hasta las 5:15 p.m.
📅 Thu, Sep 17, 2026 🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones 📍 Vieques ⏰ Thu Sep 17, 5:30 PM AST | jue, 17 sept, 5:30 p. m. AST Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas. #PRwx #USVIwx https://t.co/bhsJ91ojZf— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 17, 2026
De acuerdo con el pronóstico del SNM, la actividad de lluvia que se presentó principalmente en el este durante la mañana se desplazaría durante la tarde hacia zonas del interior, áreas a sotavento de las montañas y el noroeste de Puerto Rico.
La agencia meteorológica indicó que algunos de los aguaceros podrían producir lluvia fuerte, por lo que recomendó precaución, particularmente en zonas susceptibles a inundaciones.
Para esta noche, el pronóstico contempla aguaceros y la posibilidad de tronadas antes de la medianoche, seguidos de aguaceros dispersos.
Para el viernes, la agencia anticipa que permanecerá humedad en la región, junto con concentraciones bajas de polvo del Sahara, y que la actividad de lluvia y tronadas se concentrará principalmente en el oeste de Puerto Rico durante la tarde.
El SNM exhortó a la ciudadanía a evitar carreteras inundadas y mantenerse atenta a las condiciones del tiempo en las zonas bajo advertencia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: