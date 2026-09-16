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87°Probabilidad de lluvias y tronadas
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Se acerca una onda tropical vigorosa: ¿dónde lloverá?

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó un aumento en la humedad y condiciones inestables desde este miércoles

16 de septiembre de 2026 - 9:03 AM

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El riesgo de inundaciones será entre limitado y elevado para gran parte de la isla, con énfasis en el interior oeste y sectores del este. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una onda tropical vigorosa aumentará desde este miércoles la humedad y la actividad de aguaceros y tronadas sobre la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo con la dependencia federal, en horas de la mañana, podría observarse actividad de lluvia en sectores del este y sureste.

Mientras, en horas de la tarde, la humedad junto con el calor diurno y los efectos locales podrían favorecer el desarrollo de aguaceros hacia el interior y el oeste de Puerto Rico.

Según el SNM, el riesgo de inundaciones será entre limitado y elevado para gran parte de la isla, con énfasis en el interior oeste y sectores del este.

También se esperan condiciones ventosas, particularmente en áreas costeras expuestas, con ráfagas que podrían acompañar algunos de los aguaceros.

El riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo para todas las playas. Aun así, la agencia meteorológica exhortó a los bañistas a ejercer precaución.

¿Qué se espera para el jueves?

Aunque la onda tropical llegará a la región entre esta tarde y noche, el SNM señaló en su pronóstico que el grueso de la humedad permanecerá sobre Puerto Rico durante el jueves.

La dependencia federal indicó, además, que no se pueden descartar inundaciones repentinas y deslizamientos, particularmente debido a la lluvia registrada durante las pasadas 72 horas.

El SNM recordó que los terrenos más vulnerables se encuentran en zonas montañosas y sectores del oeste, interior oeste e interior noreste.

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Aun así, podrían desarrollarse aguaceros durante la tarde sobre el oeste debido a los efectos locales.

La agencia agregó que el riesgo de calor será limitado, aunque las personas particularmente sensibles a las altas temperaturas deberán tomar precauciones al realizar actividades al aire libre y mantenerse hidratadas.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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