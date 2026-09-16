Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de septiembre de 2026
81°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Monitoreo diario: Carraízo y La Plata registran descensos mientras 12 embalses pierden nivel

Las reservas retrocedieron dos y seis centímetros, respectivamente, tras dos jornadas consecutivas de aumentos

16 de septiembre de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En términos generales, siete de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron aumentos, mientras los otros 12 experimentaron descensos. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Luego de registrar aumentos durante dos días consecutivos, los embalses Carraízo y La Plata amanecieron este miércoles con descensos en sus niveles, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

RELACIONADAS

De acuerdo con la gráfica de la corporación pública, Carraízo, que suple a gran parte de la zona metropolitana, se ubicó en 39.23 metros tras perder dos centímetros respecto al día anterior. El embalse permanece en el nivel de “observación”.

Mientras, La Plata descendió seis centímetros, hasta los 44.40 metros, y continúa en el nivel de “ajustes operacionales”.

En términos generales, siete de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron aumentos, mientras los otros 12 experimentaron descensos. Ninguno permaneció sin cambios.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 16 de septiembre de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. (AAA)

La reducción más marcada se produjo en Loco, en Yauco, que perdió 10 centímetros y quedó en 69.45 metros. El embalse permanece en el nivel de “observación”.

Patillas descendió cuatro centímetros, hasta 65.57 metros, mientras Guayabal, en Juana Díaz, y Cerrillos, en Ponce, perdieron tres centímetros cada uno, para situarse en 102.65 metros y 167.18 metros, respectivamente. Patillas y Cerrillos permanecen en nivel de “seguridad”, mientras Guayabal continúa bajo “observación”.

Por su parte, Toa Vaca, Río Blanco, Fajardo, Carite y Guajataca bajaron dos centímetros cada uno. Carraízo se ubicó en 39.23 metros; Toa Vaca, en 147.15 metros; Río Blanco, en 25.25 metros; Fajardo, en 47.00 metros; Carite, en 542.22 metros; y Guajataca, en 196.14 metros.

Asimismo, Guineo, en Orocovis, perdió un centímetro y se situó en 902.42 metros. El embalse continúa en el nivel de “desborde”.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

Por otro lado, Guayo, en Lares, y Lucchetti, en Yauco, registraron los mayores aumentos del día, con seis centímetros cada uno, hasta 442.98 metros y 170.90 metros, respectivamente. Ambos se mantienen en el nivel de “seguridad”.

Caonillas, en Utuado, ganó cuatro centímetros, hasta 251.79 metros, mientras Dos Bocas, en Arecibo, aumentó tres centímetros, hasta 88.86 metros. Ambos continúan en “seguridad”.

Matrullas, en Orocovis, subió dos centímetros y alcanzó los 734.73 metros. Cidra y Garzas, en Adjuntas, aumentaron un centímetro cada uno, hasta 400.28 metros y 736.07 metros, respectivamente.

Llegó antes de lo esperado la pieza que permitió reparar la bomba averiada en el embalse La Plata

Llegó antes de lo esperado la pieza que permitió reparar la bomba averiada en el embalse La Plata

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, aseguró que adquirieron equipo de resguardo que les ayudará a responder más rápido en situaciones similares en el futuro.

Tags
Breaking NewsEmbalse La PlataEmbalse CarraízoEmbalsesAAA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 16 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: