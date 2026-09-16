Monitoreo diario: Carraízo y La Plata registran descensos mientras 12 embalses pierden nivel
Las reservas retrocedieron dos y seis centímetros, respectivamente, tras dos jornadas consecutivas de aumentos
16 de septiembre de 2026 - 8:09 AM
16 de septiembre de 2026 - 8:09 AM
Luego de registrar aumentos durante dos días consecutivos, los embalses Carraízo y La Plata amanecieron este miércoles con descensos en sus niveles, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
De acuerdo con la gráfica de la corporación pública, Carraízo, que suple a gran parte de la zona metropolitana, se ubicó en 39.23 metros tras perder dos centímetros respecto al día anterior. El embalse permanece en el nivel de “observación”.
Mientras, La Plata descendió seis centímetros, hasta los 44.40 metros, y continúa en el nivel de “ajustes operacionales”.
En términos generales, siete de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron aumentos, mientras los otros 12 experimentaron descensos. Ninguno permaneció sin cambios.
La reducción más marcada se produjo en Loco, en Yauco, que perdió 10 centímetros y quedó en 69.45 metros. El embalse permanece en el nivel de “observación”.
Patillas descendió cuatro centímetros, hasta 65.57 metros, mientras Guayabal, en Juana Díaz, y Cerrillos, en Ponce, perdieron tres centímetros cada uno, para situarse en 102.65 metros y 167.18 metros, respectivamente. Patillas y Cerrillos permanecen en nivel de “seguridad”, mientras Guayabal continúa bajo “observación”.
Por su parte, Toa Vaca, Río Blanco, Fajardo, Carite y Guajataca bajaron dos centímetros cada uno. Carraízo se ubicó en 39.23 metros; Toa Vaca, en 147.15 metros; Río Blanco, en 25.25 metros; Fajardo, en 47.00 metros; Carite, en 542.22 metros; y Guajataca, en 196.14 metros.
Asimismo, Guineo, en Orocovis, perdió un centímetro y se situó en 902.42 metros. El embalse continúa en el nivel de “desborde”.
Por otro lado, Guayo, en Lares, y Lucchetti, en Yauco, registraron los mayores aumentos del día, con seis centímetros cada uno, hasta 442.98 metros y 170.90 metros, respectivamente. Ambos se mantienen en el nivel de “seguridad”.
Caonillas, en Utuado, ganó cuatro centímetros, hasta 251.79 metros, mientras Dos Bocas, en Arecibo, aumentó tres centímetros, hasta 88.86 metros. Ambos continúan en “seguridad”.
Matrullas, en Orocovis, subió dos centímetros y alcanzó los 734.73 metros. Cidra y Garzas, en Adjuntas, aumentaron un centímetro cada uno, hasta 400.28 metros y 736.07 metros, respectivamente.
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