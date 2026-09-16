Caminaba sola y sin ropa: encuentran a una niña por la PR-185 en Carolina

Una niña de unos ocho años fue encontrada caminando sola por una vía pública temprano en la mañana de este miércoles, en Carolina.

El comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno Cintrón, precisó que un ciudadano que transcurría por la PR-185 vio a la menor y alertó a las autoridades.

“La observo que estaba completamente sin ropa. Notifica inmediatamente a Policía Municipal, Policía Municipal inmediatamente llega al lugar, asume custodia de la menor y esta fue transportada al Hospital de la UPR”, indicó Moyeno Cintrón, en entrevista con TeleOnce.

La niña fue llevada a la institución hospitalaria como parte del protocolo para atender esta situación y se notificó al Departamento de la Familia.

Moyeno Cintrón señaló que las autoridades hacían los trámites para contactar a la familia de la menor. Un tío de esta, señaló, se comunicó con un cuartel de la Policía Municipal.

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“Aparentemente, el tío recibió una información y tío está haciendo gestiones con papá y mamá para que se personen al hospital”, sostuvo el oficial.

La familia de la menor reside por la zona en la que esta fue encontrada, señaló. Moyeno Cintrón no detalló la condición de salud en la que se encontraba la niña.