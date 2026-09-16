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Caminaba sola y sin ropa: encuentran a una niña por la PR-185 en Carolina

La menor fue llevada a una institución hospitalaria, mientras se intentaba dar con la familia

16 de septiembre de 2026 - 7:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía Municipal de Carolina atendió la situación con la menor. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una niña de unos ocho años fue encontrada caminando sola por una vía pública temprano en la mañana de este miércoles, en Carolina.

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El comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno Cintrón, precisó que un ciudadano que transcurría por la PR-185 vio a la menor y alertó a las autoridades.

“La observo que estaba completamente sin ropa. Notifica inmediatamente a Policía Municipal, Policía Municipal inmediatamente llega al lugar, asume custodia de la menor y esta fue transportada al Hospital de la UPR”, indicó Moyeno Cintrón, en entrevista con TeleOnce.

La niña fue llevada a la institución hospitalaria como parte del protocolo para atender esta situación y se notificó al Departamento de la Familia.

Moyeno Cintrón señaló que las autoridades hacían los trámites para contactar a la familia de la menor. Un tío de esta, señaló, se comunicó con un cuartel de la Policía Municipal.

“Aparentemente, el tío recibió una información y tío está haciendo gestiones con papá y mamá para que se personen al hospital”, sostuvo el oficial.

La familia de la menor reside por la zona en la que esta fue encontrada, señaló. Moyeno Cintrón no detalló la condición de salud en la que se encontraba la niña.

“Al momento, está estable y está siendo evaluada por los médicos en (el Hospital de la) UPR”, expresó.

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Policía de Puerto RicoPolicía MunicipalCarolinaMenores de edadBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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