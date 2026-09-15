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Hallan el cuerpo de un hombre dentro de un vehículo en San Juan

La víctima, que recibió múltiples heridas de proyectil de bala, fue localizada en la carretera PR-199, cerca del residencial Alturas de Cupey

15 de septiembre de 2026 - 7:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente del FBI dijo en una declaración jurada que Piette tuvo relaciones sexuales con McGinnis por primera vez cuando ella tenía 11 o 12 años. (Archivo)
La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre que falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala fue localizado en el interior de un vehículo ubicado en la carretera PR-199, cerca del residencial Alturas de Cupey.

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La capitana Wanda Torres, directora auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, dijo a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alerto sobre una persona herida de bala en el lugar.

Según el informe preliminar, la víctima, que no ha sido identificada, transitaba por la vía en un automóvil BMW color negro a las 6:18 p.m. cuando fue tiroteado por uno o varios individuos.

De momento, la Policía no indicó si se recuperaron casquillos en la escena, o si se trató de un ataque desde otro automóvil en movimiento.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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