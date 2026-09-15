Hallan el cuerpo de un hombre dentro de un vehículo en San Juan

El cuerpo de un hombre que falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala fue localizado en el interior de un vehículo ubicado en la carretera PR-199, cerca del residencial Alturas de Cupey.

La capitana Wanda Torres, directora auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, dijo a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alerto sobre una persona herida de bala en el lugar.

Según el informe preliminar, la víctima, que no ha sido identificada, transitaba por la vía en un automóvil BMW color negro a las 6:18 p.m. cuando fue tiroteado por uno o varios individuos.

De momento, la Policía no indicó si se recuperaron casquillos en la escena, o si se trató de un ataque desde otro automóvil en movimiento.