Encuentran un hombre baleado dentro de un vehículo en Puerto Nuevo
La Policía llegó a la escena tras informarse una “situación sospechosa” en la comunidad sanjuanera
15 de septiembre de 2026 - 6:37 AM
15 de septiembre de 2026 - 6:37 AM
La Policía investiga una muerte violenta reportada en la noche del lunes, en Puerto Nuevo, en San Juan.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 10:02 p.m. informó sobre “una situación sospechosa” en la calle Angora.
Agentes que llegaron a lugar encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un auto. Al momento de esta publicación, este no había sido identificado.
La investigación está en manos de agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno.
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