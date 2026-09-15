Encuentran un hombre baleado dentro de un vehículo en Puerto Nuevo

La Policía investiga una muerte violenta reportada en la noche del lunes, en Puerto Nuevo, en San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 10:02 p.m. informó sobre “una situación sospechosa” en la calle Angora.

Agentes que llegaron a lugar encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un auto. Al momento de esta publicación, este no había sido identificado.