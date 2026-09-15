Conocer es crecer: Prehistórico el origen de la música
Ha sido un factor cultural y social importante a lo largo de la historia de la humanidad
15 de septiembre de 2026 - 6:00 AM
15 de septiembre de 2026 - 6:00 AM
La música, según el Diccionario de la Real Academia Española, “es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad”. Ha sido un factor cultural y social importante a lo largo de la historia de la humanidad. Ayudó a las personas a establecer vínculos sociales y espirituales.
Se cree que el origen de la música se remonta a la prehistoria, cuando hombres y mujeres imitaban los sonidos de la naturaleza. En cuanto a los instrumentos musicales, el más antiguo que se ha encontrado es una flauta de hueso, que se cree que tiene más de 35,000 años.
El fragmento de notación musical más antiguo se encuentra en una tablilla de arcilla sumeria de 4,000 años de antigüedad, que incluye instrucciones para un himno en honor a su gobernante. Sin embargo, la canción más antigua que se conserva es el “Himno hurrita n.º 6”, compuesta en escritura cuneiforme por los antiguos hurritas hacia el siglo XIV antes de Cristo.
Fuente: Musicianwave.com, History.com y Rae.es
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
1. Lee el texto y responde Verdadero (V) o Falso (F):
a) La música solo se hace con instrumentos.
b) La música ayudó a crear vínculos sociales y espirituales.
c) El instrumento más antiguo encontrado es una flauta de hueso.
d) La canción más antigua conservada es el Himno hurrita n.º 6.
2. Completa las frases:
a) La música es el arte de combinar los de la voz humana o de los instrumentos.
b) La tablilla de arcilla sumeria tiene años de antigüedad.
c) El Himno hurrita n.º 6 fue compuesto hacia el siglo antes de Cristo.
1. Ordena cronológicamente del más antiguo al más reciente:
Himno hurrita n.º 6
Flauta de hueso
Tablilla de arcilla sumeria
2. Responde brevemente:
a) ¿Qué diferencia hay entre el fragmento de notación musical más antiguo y la canción más antigua que se conserva?
b) ¿Por qué el texto afirma que la música fue un factor cultural y social importante? Da dos razones.
3. Interpreta:
¿Qué nos enseña la flauta de hueso sobre la vida en la prehistoria?
Preguntas metacognitivas:
¿Qué dato o palabra del texto sobre el origen de la música te resultó más difícil de entender? ¿Qué hiciste para comprenderlo?
¿Cómo organizaste la información del texto (fechas, instrumentos, civilizaciones) para recordarla mejor? ¿Qué estrategia te funcionó y por qué?
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